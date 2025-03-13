女大生IG遇上韓國經紀公司培訓女演員 想見面要先買點數

王姓女大學生在IG認識自稱韓國SAT娛樂經紀公司的培訓女演員，對方照片面容精緻，宛如韓星，讓她心生好感；昨天對方聲稱抵達台灣，約王女見面，但要請王女幫忙購買點數才能外出。王女立即前往超商操作，店員察覺有異，與警員合作攔阻，才讓她知道被騙。

台灣人「哈韓」風氣不減，台南市20歲王姓女大學生近日在IG通訊軟體認識帳號為「SAT Seoul」的女網友，個人檔案顯示「悅己，愚己」，雙方以IG互傳訊息；對方自稱是韓國SAT娛樂經紀公司員工，目前正在接受演員培訓，因很喜歡台灣，有學中文希望有一天能到台灣旅遊。

王女十分傾慕韓國文化，對使用韓國精緻女性面容照片的「SAT Seoul」心生好感，每天都與對方閒聊，表示自己也很想去韓國玩；昨天對方表示這二天剛好跟公司來到台灣，詢問王女要不要見面，王女欣然同意，雙方互相加LINE帳號。

「SAT Seoul」聲稱，在台灣不能隨便出門，要經過老闆「蔣義南」同意，若要老闆同意，需要先購買1萬2000元的遊戲點數，然後拍照傳給她證明；王女信以為真，昨天晚間7時許前往海安、臨安路口的萊爾富超商要購買點數，因從來沒有買過，領錢後詢問店員如何操作。

當時超商店員指引她購買點數，但也關心詢問買點數的用途，是玩什麼遊戲；王女根本沒有玩線上遊戲，回答吞吞吐吐、只表示幫人購買，希望趕快完成。過程中「SAT Seoul」還用LINE致電，確實是一名女生的聲音，關心購買進度。

超商店員覺得可疑，當時轄區第五警分局立人派出所巡佐蘇敬修、警員吳柏勳至超商簽巡，見店員與王女站在IBOM機台旁，店員比手畫腳指引員警上前；警方了解後，研判王女遇到「假交友詐騙」手法，請她暫停操作。

警員說明，假交友詐騙都會要被害人購買點數，之後想見的人根本不會出現，再來就有自稱黑幫大哥來電，要脅必須再轉帳或購買點數才能見到人，不然就是傳假的恐嚇影片；王女半信半疑，致電給給「SAT Seoul」，表示操作到一半被警察攔住，對方立即掛斷。

王女再看「SAT Seoul」帳號，發現已被封鎖，才相信遇到詐騙，感謝超商店員與員警的協助；第五分局分局長洪宏榮提醒，網路交友應保持警覺，避免輕信陌生人的金錢要求，有任何疑問可撥打「110」或「165反詐騙專線」查詢。

無獨有偶，57歲劉姓男子昨天在台南市安南區海佃路2段第一銀行自動櫃員機前操作許久，行員覺得有異報警，轄區第三警分局警員杜良文、蔡復淳到場，得知劉在臉書拍賣商品，有人表示願意購買，但指定Lalamove物流公司協助取貨，提供連結請劉填寫資料。

劉依照對方指示填寫個人資料，並點選物流公司專員的LINE連結，對方立即與劉聯繫，要求他操作ATM；劉告知帳戶內金額有14萬元，對方要求拍攝畫面提供作為證明，員警聽說後，告知詐團正一步步引導劉轉出14萬，請劉不要配合，打消他的念頭。

另外，詐騙集團假冒土地銀行行員，謊稱台南市李姓婦人的證件遭冒用申請貸款，再冒充警察透過LINE要求李婦以網路報案，企圖誘騙她交出十萬元代為保管；李婦前往第六警分局鹽埕派出所詢問，經員警王寅兒說明，李婦才確認遇到詐騙手法，分局今年累計已攔阻22起詐騙案件。