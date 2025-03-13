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台中新光三越氣爆事件 中檢朝過失致死方向偵辦、尚無人轉被告

中央社／ 台中13日電

新光三越台中中港店2月13日發生氣爆，其中2歲女童日前離世。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
新光三越台中中港店2月13日發生氣爆，其中2歲女童日前離世。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

新光三越台中中港店2月13日發生氣爆，其中2歲女童日前離世。中檢今天表示，氣爆現場規模大且複雜，將儘速追究有關人員責任，全案朝過失致死等罪方向偵辦。

澳門特別行政區政府新聞局今天發布聲明表示，台中氣爆事件中受傷的澳門女童，於7日在仁伯爵綜合醫院離世。對女童離世深表悲痛，向家屬致以深切慰問，並已為家屬提供心理支援及輔導，及時跟進家屬需求。

台中地檢署今天表示，針對台中新光三越氣爆事件，截至今天已訊問33名證人，目前尚無人轉被告。

檢方指出，氣爆現場規模大且複雜，檢方尊重專業調查單位，必須待火場鑑定報告出爐，才能完整還原事發過程，將儘速追究有關人員責任。

至於澳門女童離世，檢方表示，將持續與家屬或委任律師聯繫後續狀況調查。全案朝過失致死、公共危險與過失傷害等罪方向偵辦。

針對火調進度，台中市消防局長孫福佑說明，此案由地檢署指揮偵辦，並由消防署協助，中市消防局配合相關調查，已至現場進行11次勘驗，帶回5件證物，目前在消防署及刑事鑑識中心鑑驗，待鑑驗回來，將相關資料連同檢察官指示調查部分一同呈報，釐清氣爆事故原因。

新光三越今天透過文字稿表示，對於小女孩的不幸離世，新光三越同感遺憾與哀悼。已在第一時間向家屬致意慰問，後續仍會持續與家屬表達關懷，全力協助。

新光三越百貨台中中港店2月13日接近中午發生氣爆釀重大傷亡，尤其路過新光三越的澳門一家7口，祖父母雙雙罹難，2歲女童一度命危，她在台治療後，2月26日由醫療包機轉送回澳門，於7日離世，全案已造成5人死亡。

女童 新光三越氣爆 澳門 過失致死

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