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影／桃園重大車禍！男開車左轉遭直行車暴撞轉3圈 車頭全爛身亡
桃園市蘆竹區南山路二段與長興路二段路口昨天深夜11時許發生死亡車禍，一輛小客車疑似為搶黃燈高速通過路口，撞上對向一輛左轉小客車，猛烈撞擊之下2車原地噴飛旋轉數圈，車體嚴重變形、零件噴飛一地，釀1死1傷。
警方調查，24歲周姓男子昨晚11時19分許開著小客車由南山路直行往山腳方向，疑似為了搶黃燈高速通過路口，猛力衝撞對向一輛正在左轉長興路往林口方向的小客車，強烈撞擊導致2輛車彈飛原地旋轉數圈，周男車輛噴至路旁人行道停下，後方數名騎士則連忙閃避，現場滿是碎車殼及零件，一片狼藉相當駭人。
遭撞的左轉車駕駛47歲黃姓男子當場失去生命跡象，經送往長庚醫院急救後仍傷重不治，周姓男子擦挫傷；事故發生當下周男酒測值為零，警方通知家屬及周男製作筆錄，並調閱監視器影像釐清事故發生原因。蘆竹分局長楊贊鈞呼籲，夜間視線不佳，駕駛人行經路口時應減速慢行，待轉車輛應評估安全車距並禮讓直行車先行，以維護用路人權益及避免事故發生。
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