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寶林茶室6人邦克列酸中毒亡 檢方決議核可「遺屬補償金」共1080萬

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寶林茶室6人邦克列酸中毒亡 檢方決議核可「遺屬補償金」共1080萬

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

馬來西亞素食餐廳寶林茶室Ａ13店去年粿條未妥善冰藏保存致產生「邦克列酸」毒素，釀6人死亡重大食安案件，台北地檢署本月11日開會決議，依犯罪被害人權益保障法補償6人家屬各180萬元，共計1080萬元，創下國內食安案件犯罪被害人補償紀錄。

寶林茶室案今年1月偵結，依食安法、過失致死等罪嫌，起訴實際負責人黎仿軒等5人，對黎具體求處4年以上、代班廚師胡清富求處4年2月以上徒刑。其中，6名死者家屬在犯罪被害人保護協會協助下，申請犯罪被害補償金，北檢本月11日開會，決議補償6人家屬「遺屬補償金」各180萬，共計1080萬元。

檢方調查，寶林Ａ13店租期到去年3月31日，到期前生意不佳，同年月16日至24日，廚師周日豪、代班廚師胡清富、實習生阮氏明英、店長王順德，將已拆封、未拆封粿條，都放在廚房常溫桌面下方層架置物籃內，置物籃緊鄰地面及水溝，未冷藏冰存，貪圖烹煮方便，常溫存放。

新北市呂姓男子3月22日食用寶林茶室炒粿條後嘔吐腹瀉，送醫後隔日急性腎衰竭病逝；新北市楊姓男子同樣吃了炒粿條因多重器官衰竭過世；馬來西亞籍男子食用滑蛋河粉就醫1個月後不治；3名女性死者在食用河粉、粿條後腹瀉後吐，在去年4月至6月間過世。

檢方指出，唐菖蒲柏克氏菌椰毒病原型菌株生長、產生邦克列酸毒素的前提為「悶熱潮濕，且溫度升溫後降溫」，經比對案發區間平均氣溫，及監視器顯示周、阮、胡等人下班前水柱沖洗廚房地面，汙水由置物籃側水溝排放，再加上Ａ13營業後關閉空調，達到符合邦克列酸生長有利環境。

檢方追查，去年3月19日胡清富獨自上班，涉以同一只一斤塑膠袋充作手套，抓取受汙染邦克列酸粿條，混進新拆封粿條備餐，當日顧客二人中毒死亡，死因為「邦克列酸中毒」，胡嫌手部及糞便均檢出邦克列酸陽性反應，認定粿條是在店內受汙染。

寶林茶室Ａ13店食物中毒案，台北地檢署調查發現「馳名炒粿條、寶林滑蛋河」食材粿條，開封後沒有冰藏存放，遭廚師等人放在置物架上，因高溫濕熱產生具有高耐熱性的邦克列酸毒素。圖／北檢提供
寶林茶室Ａ13店食物中毒案，台北地檢署調查發現「馳名炒粿條、寶林滑蛋河」食材粿條，開封後沒有冰藏存放，遭廚師等人放在置物架上，因高溫濕熱產生具有高耐熱性的邦克列酸毒素。圖／北檢提供
寶林茶室Ａ13店食物中毒案，台北地檢署調查發現「馳名炒粿條、寶林滑蛋河」食材粿條，開封後沒有冰藏存放，遭廚師等人放在置物架上，因高溫濕熱產生具有高耐熱性的邦克列酸毒素。圖／北檢提供
寶林茶室Ａ13店食物中毒案，台北地檢署調查發現「馳名炒粿條、寶林滑蛋河」食材粿條，開封後沒有冰藏存放，遭廚師等人放在置物架上，因高溫濕熱產生具有高耐熱性的邦克列酸毒素。圖／北檢提供

寶林茶室 邦克列酸 食安

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