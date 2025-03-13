逃逸移工騎機車違規拒檢逃竄 高雄警攔路扭打受傷骨裂

高雄市警三民一分局員警今天清晨發現1名男子騎機車違規，上前要攔檢他，男子騎車逃竄，員警立刻追去，雙方發生拉扯，爭鬥時高姓警員遭打傷，警力趕來支援逮捕這名男子，查出是越南籍逃逸移工。

據了解，越南籍范姓男子（25歲）於2022年8月來台工作，應於本月6日離境卻失蹤，經通報為逃逸移工。

警方表示，今天清晨6時25分左右，范姓男子騎機車經過高雄市三民區九如三路與青島街附近，因為未兩段式左轉，三民一警分局十全派出所高姓警員要攔查他，他竟加速逃竄。

高姓警員馬上騎車追去，到鐵道二路和鐵新一街攔下范男去路，不料范男與高姓警員扭打，高姓警員手腳受傷，仍奮力制伏范，支援警力立即趕到，才合力逮捕范男。

高姓警員就醫，手腳擦挫傷，左手疑有骨裂治療中。警方逮回范男，查出他是逃逸移工，正以妨害公務等罪嫌查辦范姓男子。