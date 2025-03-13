快訊

MLB／李灝宇回歸小聯盟…連2年開季名單0台將 史上首次

寶林茶室6人邦克列酸中毒亡 檢方決議核可「遺屬補償金」共1080萬

不是只有吃糖後要刷牙 專家曝馬鈴薯、吐司也暗藏蛀牙問題

聽新聞
0:00 / 0:00

影／新北特斯拉疑左轉未禮讓 機車猛撞解體…騎士當場無呼吸

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

梅姓男子今天凌晨駕駛特斯拉行經新北市中和區，疑左轉未禮讓直行機車，楊姓機車騎士撞上車尾，零件噴飛四散，當場無生命跡象，送醫搶救才恢復呼吸心跳，目前仍住院觀察，情況並不樂觀。雙方酒測值均為零，確實事故原因和肇事責任，現由警方調查釐清中。

新北市警方今天凌晨1時許獲報，中和區中正路、連城路口發生車禍意外，員警獲報到場發現車禍現場為1輛特斯拉電動車與機車發生碰撞，汽車右後車側遭撞擊，機車則是嚴重毀損，車殼等零件四散一地。

據了解，駕駛特斯拉汽車的梅姓男子（42歲)沿中和區連城路由土城往中和方向行駛，在路口欲左轉中正路時，與沿連城路往土城方向直行的機車騎士楊姓男子（46歲）發生碰撞。

特斯拉駕駛梅男無受傷，機車駕駛楊男當場無生命跡象，緊急送往雙和醫院，經醫護人員全力急救，初步恢復呼吸及心跳，目前仍昏迷住院觀察中。

車禍肇事雙方酒測值均為零，中和交通分隊員警依規定繪製現場圖、攝影照片及製作交通卷宗，並已調閱監視器畫面，要進一步還原事發經過，釐清雙方肇事責任歸屬。

梅姓男子今天凌晨駕駛特斯拉行經新北市中和區，疑左轉未禮讓，楊姓機車騎士直行撞上右車身，零件噴飛四散，當場無生命跡象，送醫搶救才恢復呼吸心跳。記者王長鼎／翻攝
梅姓男子今天凌晨駕駛特斯拉行經新北市中和區，疑左轉未禮讓，楊姓機車騎士直行撞上右車身，零件噴飛四散，當場無生命跡象，送醫搶救才恢復呼吸心跳。記者王長鼎／翻攝
梅姓男子今天凌晨駕駛特斯拉行經新北市中和區，疑左轉未禮讓，楊姓機車騎士直行撞上右車身，零件噴飛四散，當場無生命跡象，送醫搶救才恢復呼吸心跳。記者王長鼎／翻攝
梅姓男子今天凌晨駕駛特斯拉行經新北市中和區，疑左轉未禮讓，楊姓機車騎士直行撞上右車身，零件噴飛四散，當場無生命跡象，送醫搶救才恢復呼吸心跳。記者王長鼎／翻攝
梅姓男子今天凌晨駕駛特斯拉行經新北市中和區，疑左轉未禮讓，楊姓機車騎士直行撞上右車身，零件噴飛四散，當場無生命跡象，送醫搶救才恢復呼吸心跳。記者王長鼎／翻攝
梅姓男子今天凌晨駕駛特斯拉行經新北市中和區，疑左轉未禮讓，楊姓機車騎士直行撞上右車身，零件噴飛四散，當場無生命跡象，送醫搶救才恢復呼吸心跳。記者王長鼎／翻攝
梅姓男子今天凌晨駕駛特斯拉行經新北市中和區，疑左轉未禮讓，楊姓機車騎士直行撞上右車身，零件噴飛四散，當場無生命跡象，送醫搶救才恢復呼吸心跳。記者王長鼎／翻攝
梅姓男子今天凌晨駕駛特斯拉行經新北市中和區，疑左轉未禮讓，楊姓機車騎士直行撞上右車身，零件噴飛四散，當場無生命跡象，送醫搶救才恢復呼吸心跳。記者王長鼎／翻攝
梅姓男子今天凌晨駕駛特斯拉行經新北市中和區，疑左轉未禮讓，楊姓機車騎士直行撞上右車身，零件噴飛四散，當場無生命跡象，送醫搶救才恢復呼吸心跳。記者王長鼎／翻攝
梅姓男子今天凌晨駕駛特斯拉行經新北市中和區，疑左轉未禮讓，楊姓機車騎士直行撞上右車身，零件噴飛四散，當場無生命跡象，送醫搶救才恢復呼吸心跳。記者王長鼎／翻攝

特斯拉 車禍

延伸閱讀

馬斯克參政後…特斯拉股價連數周下跌 該換執行長？分析師：陷兩難

川普直播帶貨特斯拉 像專業銷售…網友震驚

美股早盤／通膨緩解吹響反攻號角 那指漲1.7%、特斯拉大漲7.6%

互砸錢力挺！川普剛宣布買特斯拉 外媒爆馬斯克擬捐33億政治獻金

相關新聞

寶林茶室6人邦克列酸中毒亡 檢方決議核可「遺屬補償金」共1080萬

馬來西亞素食餐廳寶林茶室Ａ13店去年粿條未妥善冰藏保存致產生「邦克列酸」毒素，釀6人死亡重大食安案件，台北地檢署本月11...

影／桃園重大車禍！男開車左轉遭直行車暴撞轉3圈 車頭全爛身亡

桃園市蘆竹區南山路二段與長興路二段路口昨天深夜11時許發生死亡車禍，一輛小客車疑似為搶黃燈高速通過路口，撞上對向一輛左轉...

影／新北特斯拉疑左轉未禮讓 機車猛撞解體…騎士當場無呼吸

梅姓男子今天凌晨駕駛特斯拉行經新北市中和區，疑左轉未禮讓直行機車，楊姓機車騎士撞上車尾，零件噴飛四散，當場無生命跡象，送...

影／退休師面交10次被詐2千萬 南警逮捕吸收少年車手集團

孫姓退休教師加入LINE群組，跟著詐團假冒的股市專家投資股票，分10次面交現金，共交付2000多萬元才知被騙；台南市刑大...

悲！新光三越氣爆澳門2歲女童重創腦死 搶命23天離世

台中新光三越2月13日氣爆意外，造成4死38傷悲劇，其中來自澳門的一家人最小傷者為來自澳門的2歲鄧姓女童，澳門政府新聞局...

逃逸移工騎機車違規拒檢逃竄 高雄警攔路扭打受傷骨裂

高雄市警三民一分局員警今天清晨發現1名男子騎機車違規，上前要攔檢他，男子騎車逃竄，員警立刻追去，雙方發生拉扯，爭鬥時高姓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。