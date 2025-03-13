影／新北特斯拉疑左轉未禮讓 機車猛撞解體…騎士當場無呼吸

梅姓男子今天凌晨駕駛特斯拉行經新北市中和區，疑左轉未禮讓直行機車，楊姓機車騎士撞上車尾，零件噴飛四散，當場無生命跡象，送醫搶救才恢復呼吸心跳，目前仍住院觀察，情況並不樂觀。雙方酒測值均為零，確實事故原因和肇事責任，現由警方調查釐清中。

新北市警方今天凌晨1時許獲報，中和區中正路、連城路口發生車禍意外，員警獲報到場發現車禍現場為1輛特斯拉電動車與機車發生碰撞，汽車右後車側遭撞擊，機車則是嚴重毀損，車殼等零件四散一地。

據了解，駕駛特斯拉汽車的梅姓男子（42歲)沿中和區連城路由土城往中和方向行駛，在路口欲左轉中正路時，與沿連城路往土城方向直行的機車騎士楊姓男子（46歲）發生碰撞。

特斯拉駕駛梅男無受傷，機車駕駛楊男當場無生命跡象，緊急送往雙和醫院，經醫護人員全力急救，初步恢復呼吸及心跳，目前仍昏迷住院觀察中。

車禍肇事雙方酒測值均為零，中和交通分隊員警依規定繪製現場圖、攝影照片及製作交通卷宗，並已調閱監視器畫面，要進一步還原事發經過，釐清雙方肇事責任歸屬。