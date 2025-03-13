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影／退休師面交10次被詐2千萬 南警逮捕吸收少年車手集團

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

孫姓退休教師加入LINE群組，跟著詐團假冒的股市專家投資股票，分10次面交現金，共交付2000多萬元才知被騙；台南市刑大偵七隊逮捕以車手頭姚姓男子為首集團共13人，發現姚竟吸收少年犯案，依詐欺罪嫌移送法辦後，將再持續追查上游共犯。

台南市白河區孫姓退休教師、官田區黃姓工程師分別都遭到詐騙集團利用Line等社群平台，假借名人帳號發布投資相關訊息，誘騙二人加入好友後，轉介給聲稱是該位名人助理，再將被害人加入「林娟VIP技術學院」、「財運興隆」等群組。

詐騙群組中出現「玉杉資本股份有限公司」、「旭達投資股份有限公司」專業老師帶領操作為噱頭，每日分析股票盤勢、推薦當沖標的等手法誘騙被害人，並透過詐騙集團所提供網址下載「玉杉」、「贏家e點通」等APP儲值現金、操作股票。

被害人陸續以面交現金、黃金等方式投入大筆金額，直到APP帳面上雖然顯示投資獲利卻無法「出金」，才驚覺有異，報警確認遭到詐騙；其中孫姓退休教師去年中面交10次給車手，遭詐2000多萬元，老本積蓄幾乎都被騙光，黃姓工程師去年底被騙500多萬元。

台南市刑大偵七隊接獲報案，展開追查，發現30歲的姚姓男子，是詐騙集團的車手頭，他以工作輕鬆、月入數萬、免經驗等話術，吸收少年擔任下線車手，擴大集團勢力，在台南地區向被害人面交收款，旗下車手高達10餘人。

偵七隊長郭若萱與白河分局、彰化縣警彰化分局、鹿港分局組成專案小組，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦；警方調查，姚等人在各縣市到處流竄，並使用通訊軟體telegram作為聯繫方式，還隨時刪除對話、變換姓名，極難鎖定。

警方努力突破，自去年9月開始，一直追查到上月25日，終於陸續在台南、高雄、彰化逮捕姚姓車手頭、26歲監控杜姓收水手、21歲羅姓車手兼下線車手頭、25歲湯姓、20歲周姓車手及17歲洪姓少年車手等13人到案，並查扣手機等相關證物。

警方詢問後，本月4日將姚等13人依詐欺、偽造文書、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦，其中姚姓車手頭經檢察官聲請羈押獲准，檢警將持續追查詐騙集團上游共犯。

刑大大隊長李宏倫提醒，詐騙集團會假借社會名人或股市專家推薦高獲利、穩賺不賠投資理財，只要加入LINE群組，裡面可能有100多人，事實上全都是詐騙集團，鎖定被害民眾一人；詐團指示下載的APP看起來會顯示獲利，是因為連APP都是詐團設計的。

台南市刑大偵七隊逮捕以車手頭姚姓男子為首集團共13人，發現姚竟吸收未成年青少年犯案，依詐欺罪移送法辦後，將再持續追查上游共犯。記者袁志豪／翻攝
台南市刑大偵七隊逮捕以車手頭姚姓男子為首集團共13人，發現姚竟吸收未成年青少年犯案，依詐欺罪移送法辦後，將再持續追查上游共犯。記者袁志豪／翻攝
台南市警二分局民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑追捕竊車嫌犯遇襲殉職，現任台南市刑大偵七隊長郭若萱是當時民權派出所所長。本報資料照片
台南市警二分局民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑追捕竊車嫌犯遇襲殉職，現任台南市刑大偵七隊長郭若萱是當時民權派出所所長。本報資料照片
台南市刑大偵七隊逮捕以車手頭姚姓男子為首集團共13人，發現姚竟吸收未成年青少年犯案，依詐欺罪移送法辦後，將再持續追查上游共犯。記者袁志豪／翻攝
台南市刑大偵七隊逮捕以車手頭姚姓男子為首集團共13人，發現姚竟吸收未成年青少年犯案，依詐欺罪移送法辦後，將再持續追查上游共犯。記者袁志豪／翻攝
台南市刑大偵七隊逮捕以車手頭姚姓男子為首集團共13人，發現姚竟吸收未成年青少年犯案，依詐欺罪移送法辦後，將再持續追查上游共犯。記者袁志豪／翻攝
台南市刑大偵七隊逮捕以車手頭姚姓男子為首集團共13人，發現姚竟吸收未成年青少年犯案，依詐欺罪移送法辦後，將再持續追查上游共犯。記者袁志豪／翻攝

台南 詐騙集團 車手

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