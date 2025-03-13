影／一通家屬電話 台中暖女警到家幫臥床婦餵食營養品

「警察小姐，可不可以麻煩你幫忙看一下我媽媽？」台中市東勢分局永源派出所警員吳鳳紋獲報，趕到距離派出所500公尺婦人家中，先餵食臥床婦人桌上的營養品充飢，家屬隨即趕回家中接手照顧，感謝警察暖心之舉，安撫婦人的身心。

本月9日晚上6時，東勢警分局永源派出所接到一通電話，對方表示因為原本照護婦人的家人臨時有事，無法立即前往母親家中照顧，家中僅剩81歲母親一人，因母親臥床行動不便，情急之下只能警方協助查看。

永源派出所警員吳鳳紋趕到距離派出所500公尺婦人家中，81歲楊婦一人坐在床上不知所措，女警不斷安撫她，表示其女兒正在趕過來的路上，女警先餵食婦人桌上的營養品充飢，家屬也立即趕回家中照顧。

81歲楊姓婦人因患有糖尿病、心臟病在家靜養，家屬原先會輪流到老家照顧她，但當天因臨時有事遲到，且已屆用餐時間，情急下，婦人女兒打電話向永源派出所求助，警員吳鳳紋獲報後立即前往協助，進門後發現婦人獨自坐在床上不知所措，且從下午就未進食。

婦人患有慢性疾病，女警不敢貿然提供餐點，剛好看到桌上有營養品，詢問婦人是否能吃，婦人表示可以，女警協助對方喝營養品，不斷開導說她女兒跟孫女快到了，婦人牽著女警的手表示自己很害怕，幸好警員來陪伴，自己才覺得安心。

婦人的女兒從台中市區趕赴家中，見到母親安好，不斷感謝警員，表示此次要將母親載往台中市區家中照顧，避免再發生此次狀況，婦人坐上車時仍呼喊著「謝謝警察小姐」。

永源派出所長吳永鑫表示，新社區屬山城地區，也是高齡社區，老人需要妥善照顧，此次接獲民眾求助幫忙查看，警員立即陪伴老婦給予安心服務，成就美事一樁。