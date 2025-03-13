新光三越氣爆澳門小妹妹離世 新光三越遺憾：會持續關懷

在新光三越台中中港店氣爆中受傷的2歲鄧姓女童3月7日已離世。本報資料照

據澳門政府新聞局今凌晨表示，在新光三越台中中港店氣爆中受傷的2歲鄧姓女童「3月7日在仁伯爵綜合醫院離世」對此，新光三越上午說，「對小女孩的離開，新光三越感到非常遺憾。我們會持續與家屬聯繫表達關懷，全力協助。」台中市衛生局也表示，對女童離世深表悲痛，向家屬致以深切慰問。

據了解，鄧姓女童跟父母、阿公阿嬤、叔叔以及阿祖一家7口，2月13日來台觀光，在途經新光三越廣場時，遭館內氣爆掉落的建物砸中，阿公當場慘死，阿嬤送醫急救不治，鄧姓女童則頭部受重創送醫，另還有叔叔和阿祖都受傷。鄧姓女童原在台灣治療，後來隨家人送回澳門治療。

針對鄧姓女童傷勢，中國附醫兒童醫院副院長周宜卿曾說，她的傷勢好比「石頭撞豆腐」，受有嚴重腦傷，經開顱手術減壓，但腦部持續腫脹，雖生命跡象穩定，但昏迷指數3，無奈最後呈現腦死，家屬因此搭乘醫療專機將鄧童帶回澳門。