悲！新光三越氣爆澳門2歲女童重創腦死 搶命23天離世

台中新光三越2月13日氣爆意外，造成4死38傷悲劇，其中來自澳門的一家人最小傷者為來自澳門的2歲鄧姓女童，澳門政府新聞局13日凌晨發文指出，女童從台灣26日專機回澳門，3月7日離世，這起悲劇成為5死37傷。

台中新光三越氣爆案，來自澳門鄧姓四代7口釀3死、4傷，其中鄧氏夫妻不幸喪命，家屬上月20日在台中低調舉辦告別式，送別至親。

當時2歲腦傷女童與父母26日搭醫療專機返澳門，受傷的住院的24歲叔叔，以及85歲曾祖母也與阿公、阿嬤的骨灰搭客機返澳。

澳門鄧姓2歲女童與父母、56歲阿公、58歲阿嬤、24歲叔叔，以及85歲曾祖母等7人來台旅遊觀光，13日行經新光三越前廣場時遇上氣爆，她的阿公被掉落物砸中當場慘死，阿嬤送醫不治。

女童當時頭部重創，顱骨骨折昏迷，父母手腳擦挫傷顧不得傷勢，抱女童轉院接受開顱手術搶救，當下熱心的蔡先生飇車協助將鄧童送到中港澄清醫院急救，之後由救護車轉到中國醫藥大學兒童醫院救治。

澳門官方今早發文表示，徵得家屬同意後，公布氣爆事件中受傷的鄧童，3月7日在仁伯爵綜合醫院離世。

氣爆原因，台中地檢署仍在調查釐清，至今檢察官複訊人數累計證人33名，暫無人轉列被告，台中市消防局回應，有掌握新事證，火調報告預計月底完成。