快訊

日本女直播主東京街頭被殺30多刀！嫌犯稱不滿直播賺錢「欠200萬日圓不還」

「川普和馬斯克誰更有權力？」英國論文競賽的時事考題

不認可零和思維 蘇利文：川普政策似指向錯誤方向

聽新聞
0:00 / 0:00

悲！新光三越氣爆澳門2歲女童重創腦死 搶命23天離世

聯合報／ 記者陳秋雲黃寅／台中即時報導

台中新光三越2月13日氣爆意外，造成4死38傷悲劇，其中來自澳門的一家人最小傷者為來自澳門的2歲鄧姓女童，澳門政府新聞局13日凌晨發文指出，女童從台灣26日專機回澳門，3月7日離世，這起悲劇成為5死37傷。

台中新光三越氣爆案，來自澳門鄧姓四代7口釀3死、4傷，其中鄧氏夫妻不幸喪命，家屬上月20日在台中低調舉辦告別式，送別至親。

當時2歲腦傷女童與父母26日搭醫療專機返澳門，受傷的住院的24歲叔叔，以及85歲曾祖母也與阿公、阿嬤的骨灰搭客機返澳。

澳門鄧姓2歲女童與父母、56歲阿公、58歲阿嬤、24歲叔叔，以及85歲曾祖母等7人來台旅遊觀光，13日行經新光三越前廣場時遇上氣爆，她的阿公被掉落物砸中當場慘死，阿嬤送醫不治。

女童當時頭部重創，顱骨骨折昏迷，父母手腳擦挫傷顧不得傷勢，抱女童轉院接受開顱手術搶救，當下熱心的蔡先生飇車協助將鄧童送到中港澄清醫院急救，之後由救護車轉到中國醫藥大學兒童醫院救治。

澳門官方今早發文表示，徵得家屬同意後，公布氣爆事件中受傷的鄧童，3月7日在仁伯爵綜合醫院離世。

氣爆原因，台中地檢署仍在調查釐清，至今檢察官複訊人數累計證人33名，暫無人轉列被告，台中市消防局回應，有掌握新事證，火調報告預計月底完成。

新光氣爆意外，來自澳門的鄧家7人，3死4傷。澳門官方今天宣布兩歲女童，3月7日辭世。圖／聯合報系照片
新光氣爆意外，來自澳門的鄧家7人，3死4傷。澳門官方今天宣布兩歲女童，3月7日辭世。圖／聯合報系照片

女童 新光三越氣爆 澳門

延伸閱讀

台中新光三越氣爆滿一個月何時復業？ 還有這3階段待完成

新光三越氣爆…議員敲碗調查報告 消防局：月底公開新事證

周杰倫回應了！被瞎傳澳門豪賭輸46億 硬起來揭真相

影／新光三越氣爆其他百貨未受惠 中友周年慶加碼1.8億元促銷

相關新聞

悲！新光三越氣爆澳門2歲女童重創腦死 搶命23天離世

台中新光三越2月13日氣爆意外，造成4死38傷悲劇，其中來自澳門的一家人最小傷者為來自澳門的2歲鄧姓女童，澳門政府新聞局...

新光三越氣爆澳門小妹妹離世 新光三越遺憾：會持續關懷

據澳門政府新聞局今凌晨表示，在新光三越台中中港店氣爆中受傷的2歲鄧姓女童「3月7日在仁伯爵綜合醫院離世」對此，新光三越上...

影／一通家屬電話 台中暖女警到家幫臥床婦餵食營養品

「警察小姐，可不可以麻煩你幫忙看一下我媽媽？」台中市東勢分局永源派出所警員吳鳳紋獲報，趕到距離派出所500公尺婦人家中，...

影／駕駛乘客急逃！國一汐五高架晚間火燒車 一度回堵近1公里

國道1號汐五高架北向堤頂路段，今晚8點半左右發生火燒車，1輛小客車疑因機械故障停靠路肩，隨即起火燃燒，9時許火勢撲滅，幸...

誇張！台南蝦皮物流貨車大迴轉 竟占快車道卸貨違停23分鐘

一輛蝦皮物流小貨車昨晚在台南市東區馬路上大迴轉，當時已經擋住左右來車，等轉彎後，竟直接停在快車道上，擋住後方來車；隨後司...

長者事故層出不窮 南警宣講外還協助自行車安裝反光燈

台南市警方統計，2024年台南市全年度交通死亡事故計有151件，高齡者事故佔了5成以上，台南市警第二分局、第四分局今天分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。