影／駕駛乘客急逃！國一汐五高架晚間火燒車 一度回堵近1公里

國道1號汐五高架北向堤頂路段，今晚8點半左右發生火燒車，1輛小客車疑因機械故障停靠路肩，隨即起火燃燒，9時許火勢撲滅，幸好駕駛與乘客及時逃生並未受傷，目前現場還在處理中，塞車逐漸紓解。

據了解，24歲張姓男子駕車行經汐五高架北向19.6公里堤頂路段，發現車輛異常，趕緊停靠路肩，沒多久車便開始起火燃燒，駕駛與乘客趕緊下車逃生、報案求助。

新北市消防局獲報派遣人車趕往搶救，國道警方封閉外側路肩以利救災，後方回堵約1公里，稍早火勢已經撲滅，沒有波及其他車輛，現場至晚間9時30分仍在清理中，起火原因尚待調查釐清。