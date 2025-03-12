快訊

誇張！台南蝦皮物流貨車大迴轉 竟占快車道卸貨違停23分鐘

明起4天雷雨狂炸！周日低溫急凍僅10度 下周挑戰寒流

再戰！侯漢廷向國安局檢舉沈伯洋 危害國家安全

聽新聞
0:00 / 0:00

誇張！台南蝦皮物流貨車大迴轉 竟占快車道卸貨違停23分鐘

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

一輛蝦皮物流小貨車昨晚在台南市東區馬路上大迴轉，當時已經擋住左右來車，等轉彎後，竟直接停在快車道上，擋住後方來車；隨後司機下車卸貨，一卸23分鐘，後方車輛只能逆向到對向車道通過，險象環生。警方表示將開單取締。

有網友拍下畫面PO上網路，直呼「超誇張的蝦皮下貨，在怡東路接東寧路～還不是一趟；三、四趟！這裡的車其實速度不慢，真心擔心下貨的司機！」翻轉大台南交通違規2.0臉書粉絲專頁轉貼指出「這可能要某高官親屬或知名人士遇上了，變成重大的A1新聞後，才可能來個三天大執法吧？」

網友紛紛留言「台南的交通違規真的很扯 讓許多汽車直接停在路中間都覺得沒關係 汽車逆向買東西接送也覺得沒關係」、「看看裕農路上億哥牛肉湯那邊 每天都一堆違停 也沒在抓啊」、「有很多任意違規.是政府縱容怠惰造成的。我相信只要連續開個10張. 會改善的」。

轄區台南市警第一分局調閱監視器影像，確認貨車違規占據快車道卸貨，從昨晚8時半左右占據整個快車道；司機卸貨卸了3、4趟棧板貨物，直到8點54分才離去，占據車道時間長達23分鐘，導致後方車輛只好逆向到對向車道通過，險象環生。

分局指出，已依違反道路交通管理處罰條例第56條，對貨車車主開出罰單，並告誡店家不可以再次違規卸貨，分局將持續針對這類態樣的違停加強取締，以維護交通秩序及民眾通行權益。

分局表示，昨晚蝦皮物流車的違規，警方未接獲報案，民眾如有發現違規停車情形，可立即撥打110報案，將立即派員到場取締。

一輛蝦皮物流小貨車昨天晚間在台南市東區占據快車道，擋住後方來車；隨後司機下車卸貨，竟卸了23分鐘，導致後方車輛只能逆向到對向車道通過，險象環生。記者袁志豪／翻攝
一輛蝦皮物流小貨車昨天晚間在台南市東區占據快車道，擋住後方來車；隨後司機下車卸貨，竟卸了23分鐘，導致後方車輛只能逆向到對向車道通過，險象環生。記者袁志豪／翻攝
一輛蝦皮物流小貨車昨天晚間在台南市東區占據快車道，擋住後方來車；隨後司機下車卸貨，竟卸了23分鐘，導致後方車輛只能逆向到對向車道通過，險象環生。記者袁志豪／翻攝
一輛蝦皮物流小貨車昨天晚間在台南市東區占據快車道，擋住後方來車；隨後司機下車卸貨，竟卸了23分鐘，導致後方車輛只能逆向到對向車道通過，險象環生。記者袁志豪／翻攝

台南 物流 蝦皮 車道 違停

延伸閱讀

台東軍人蝦皮花6千買偽造車牌 開上路半年遭逮判拘役30天

卸貨車格占整天！議員要求全面科技執法 市府：明年全面裝設

影／竹北違停駕駛不滿遭拍　竟狂按喇叭還擦撞推嬰兒車行人

新店公車疑閃車跨越對向車道 小貨車挨撞車頭毀了駕駛慘困

相關新聞

嘉義男自撞送醫 車翻北興陸橋四腳朝天

今天晚上有輛自小客車行經嘉義市北興陸橋時不明原因自撞翻車，警方、消防人員接獲報案趕到現場，男駕駛已自行脫困，警方調查男駕...

影／千萬賓利車路邊大迴轉 機車騎士閃不過慘摔…撞擊瞬間曝光

白姓男子前天開著價值上千萬元的賓利雙門跑車在新北市中和區從路邊直接大迴轉，直行機車騎士陸男見狀一時閃不過，當場連人帶車慘...

影／駕駛乘客急逃！國一汐五高架晚間火燒車 一度回堵近1公里

國道1號汐五高架北向堤頂路段，今晚8點半左右發生火燒車，1輛小客車疑因機械故障停靠路肩，隨即起火燃燒，9時許火勢撲滅，幸...

誇張！台南蝦皮物流貨車大迴轉 竟占快車道卸貨違停23分鐘

一輛蝦皮物流小貨車昨晚在台南市東區馬路上大迴轉，當時已經擋住左右來車，等轉彎後，竟直接停在快車道上，擋住後方來車；隨後司...

長者事故層出不窮 南警宣講外還協助自行車安裝反光燈

台南市警方統計，2024年台南市全年度交通死亡事故計有151件，高齡者事故佔了5成以上，台南市警第二分局、第四分局今天分...

夫婦倒臥房間1死1獲救 護理妻遭起訴加工自殺後陳屍橋下

嘉義市杜姓男子與王姓妻子前年被家屬發現兩人倒臥房間，杜男死亡、王女送醫救回；檢方調查，夫妻倆因房子陷入法拍困境而尋短，杜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。