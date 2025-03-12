誇張！台南蝦皮物流貨車大迴轉 竟占快車道卸貨違停23分鐘

一輛蝦皮物流小貨車昨晚在台南市東區馬路上大迴轉，當時已經擋住左右來車，等轉彎後，竟直接停在快車道上，擋住後方來車；隨後司機下車卸貨，一卸23分鐘，後方車輛只能逆向到對向車道通過，險象環生。警方表示將開單取締。

有網友拍下畫面PO上網路，直呼「超誇張的蝦皮下貨，在怡東路接東寧路～還不是一趟；三、四趟！這裡的車其實速度不慢，真心擔心下貨的司機！」翻轉大台南交通違規2.0臉書粉絲專頁轉貼指出「這可能要某高官親屬或知名人士遇上了，變成重大的A1新聞後，才可能來個三天大執法吧？」

網友紛紛留言「台南的交通違規真的很扯 讓許多汽車直接停在路中間都覺得沒關係 汽車逆向買東西接送也覺得沒關係」、「看看裕農路上億哥牛肉湯那邊 每天都一堆違停 也沒在抓啊」、「有很多任意違規.是政府縱容怠惰造成的。我相信只要連續開個10張. 會改善的」。

轄區台南市警第一分局調閱監視器影像，確認貨車違規占據快車道卸貨，從昨晚8時半左右占據整個快車道；司機卸貨卸了3、4趟棧板貨物，直到8點54分才離去，占據車道時間長達23分鐘，導致後方車輛只好逆向到對向車道通過，險象環生。

分局指出，已依違反道路交通管理處罰條例第56條，對貨車車主開出罰單，並告誡店家不可以再次違規卸貨，分局將持續針對這類態樣的違停加強取締，以維護交通秩序及民眾通行權益。