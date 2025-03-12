長者事故層出不窮 南警宣講外還協助自行車安裝反光燈

台南市警方統計，2024年台南市全年度交通死亡事故計有151件，高齡者事故佔了5成以上，台南市警第二分局、第四分局今天分別走進市場與社區，以大聲公向長者宣講「行」的安全，提高長者交通安全意識，期望減少長者死傷事故。

第四分局統計轄內去年全年度交通事故共計1347件，其中高齡事故196件，佔14.5%，為各年齡層之冠，尤其以傍晚時間最易發生；今天分局走入安平地區廟宇、社區，向長者講解「遵守路口安全三步驟」、「車輛慢看停 行人停看聽」、「盡量遠離大型車」、「高齡駕駛換照制」等交通安全觀念。

分局除了宣講，轄區員警還會拜訪轄內有騎乘自行車的長者，協助安裝反光燈，並提醒騎乘時配戴反光手環、穿著鮮豔衣物；分局長曹儒林呼籲，長者行動較為緩慢，駕駛人行經路口時應減速慢行除應禮讓行人外，如遇年長者穿越行人穿越道，更應多些耐心，守護長者過馬路。

第二分局交通組組女警鄭嘉家今天也趁中西區水仙宮市場買菜人潮踴躍時，針對市場內的長者進行交通安全及防詐騙宣導，提醒長者、民眾遇到有視線死角及內輪差的大車，務必要遠離，確保安全。

鄭嘉家持大聲公向現場長者宣講，夜間外出應提高能見度，穿著亮色衣物，讓駕駛者能清楚看到，過馬路時遵守交通號誌，務必左右查看並走行人穿越道，提高警覺，不邊走邊看手機；年長者若感到視力、反應力下降或身體不適，切勿勉強開車，或請家人協助接送。

另長者騎乘機車要戴安全帽，即使是短距離也務必佩戴安全帽，確保頭部防護，遵守交通規則，避免危險駕駛；長者騎乘機車時，會增加交通事故風險，加上長者身體相對脆弱，一旦發生事故往往難以承受衝擊。