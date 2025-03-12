夫婦倒臥房間1死1獲救 護理妻遭起訴加工自殺後陳屍橋下

嘉義市杜姓男子與王姓妻子前年被家屬發現兩人倒臥房間，杜男死亡、王女送醫救回；檢方調查，夫妻倆因房子陷入法拍困境而尋短，杜男因失血過多死亡，檢方依加工自殺罪嫌起訴有護理背景王女，但今年2月王女被發現陳屍水上鄉成功橋下留有遺書，嘉檢裁定公訴不受理。

2023年8月間，杜男、王女夫婦多日沒有與家人聯絡，姊夫李男到住家查看，大門深鎖，通報消防員發現夫婦倒臥房間，杜男死亡多時，王女還有氣息送醫急救，王女急救後恢復意識。警方在2人手臂發現吊點滴使用針管、血液袋子，還留有書信，請託處理身後事以及財物等。

檢警偵辦期間，杜男、王女雙方家屬沒有和解共識，檢方偵結後認為王女涉犯刑法275條第1項受他人囑託殺之罪，涉及加工自殺罪，是否符合國民法官法審理範圍由地院裁定。

今年2月18日王女失聯，家屬報案協尋，2月20日上午王女被人發現陳屍於水上鄉成功橋下河床，身上留有遺書。

嘉檢表示，被告已死亡，爰不經言詞辯論，逕為諭知不受理判決。

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