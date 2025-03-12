北市消辦災害風險治理研習 促防災體系數位轉型

為提升城市整體防救災能量，台北市消防局今天舉辦各機關及區公所人員災害防救業務研習班，由防災專家講授如何透過AI等技術強化災害情資整合，促進市府防災體系數位轉型。

消防局今天發布新聞稿表示，台北市政府為提升整體防救災能量，今天和19日陸續辦理「各機關及各區公所簡任以上層級人員災害防救業務」研習班，並邀國內防災領域專家進行專題講授，協助研習人員建立前瞻性治理視角，並促進北市府防災體系的數位轉型與國際接軌。

消防局指出，研習班邀請國家災害防救科技中心主秘李維森及副組長蘇文瑞擔任講師，前者講授「國際防災戰略新思維：跨域合作與制度創新」課程，以「2024年全球風險報告」為基礎，剖析當前全球防災治理的重大趨勢，涵蓋極端氣候衝擊、地緣政治動盪，並探討各國如何透過災害鑑識與跨域協作提升防災效能。

此外，課程也介紹到國際防災政策發展，以及如何將全球風險治理經驗轉化為北市的實務應用，以提升城市韌性與決策能力。

消防局說，蘇文瑞負責講授「數位防災轉型：AI與決策智能於防災上的應用」課程，內容聚焦數位科技於防災領域的應用，解析AI、大數據及物聯網技術如何強化災害情資整合，並透過智慧監測、預警模型與決策支援系統提升應變效率。

消防局提到，面對日益嚴峻的災害挑戰，北市府將持續借鏡國際經驗，積極推動防災科技應用與數位轉型，以強化跨機關協作及應變決策能力；此次研習班透過專業課程與實務經驗交流，讓各局處簡任以上層級人員掌握全球防災發展脈動，提升北市府災害風險管理機制，確保台北市具備更強大的防災韌性。