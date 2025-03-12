台中婦持假合約提款稱付裝潢費 警與行員成功阻詐
詐騙手法升級，台中紀姓婦人日前到銀行要提款，稱要支付裝潢費還拿出詐團提供的假合約，但行員發現有異報案，員警到場識破詐團假投資手法，成功保住婦人積蓄。
台中市警察局第五分局今天表示，文昌派出所7日下午1時多接獲轄內銀行通報稱，65歲的紀姓婦人欲提領現金新台幣300萬元，疑似遭詐騙盼員警到場協助。
經警方到場了解，紀婦從背包拿出1份附有現場照片的裝潢合約書，稱提領現金是要支付裝潢費，但員警詢問婦人房屋地點、裝潢項目等細節，婦人均無法回答。
紀婦這時才說，她是聽從LINE投資群組的網友建議要投資股市。然而關於投資細節，婦人亦是一無所知。員警則反問，如果是正常的投資，為何要拿偽造的合約書騙銀行人員。
警方並向紀婦說明常見的詐騙手法，並提醒婦人勿再與詐騙集團聯絡，避免落入詐騙陷阱遭受金錢損失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言