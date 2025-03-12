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台中婦持假合約提款稱付裝潢費 警與行員成功阻詐

中央社／ 台中12日電

詐騙手法升級，台中紀姓婦人日前到銀行要提款，稱要支付裝潢費還拿出詐團提供的假合約，但行員發現有異報案，員警到場識破詐團假投資手法，成功保住婦人積蓄。

台中市警察局第五分局今天表示，文昌派出所7日下午1時多接獲轄內銀行通報稱，65歲的紀姓婦人欲提領現金新台幣300萬元，疑似遭詐騙盼員警到場協助。

經警方到場了解，紀婦從背包拿出1份附有現場照片的裝潢合約書，稱提領現金是要支付裝潢費，但員警詢問婦人房屋地點、裝潢項目等細節，婦人均無法回答。

紀婦這時才說，她是聽從LINE投資群組的網友建議要投資股市。然而關於投資細節，婦人亦是一無所知。員警則反問，如果是正常的投資，為何要拿偽造的合約書騙銀行人員。

警方並向紀婦說明常見的詐騙手法，並提醒婦人勿再與詐騙集團聯絡，避免落入詐騙陷阱遭受金錢損失。

台中市 裝潢費 詐騙集團 警察

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