日月潭維修船筏意外 53歲男疑身體不適落水不治

53歲楊姓男子今天至日月潭水社地區維修故障船筏，疑因身體不適落水，經消防員與民眾駕船合力救起，但已失去生命徵象，送醫搶救不治，警方朝意外方向釐清並報請檢方相驗。

南投縣消防局今天近午獲報，魚池鄉水社村中興路12巷有溺水搶救案，立即派遣轄區日月潭分隊趕往救援，消防人員趕到時，現場已有其他民眾駕駛船筏投入救援，但無法施力拉起溺水者，最後由消防員與民眾合力救起，但當場已呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態。