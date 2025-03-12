日月潭維修船筏意外 53歲男疑身體不適落水不治
53歲楊姓男子今天至日月潭水社地區維修故障船筏，疑因身體不適落水，經消防員與民眾駕船合力救起，但已失去生命徵象，送醫搶救不治，警方朝意外方向釐清並報請檢方相驗。
南投縣消防局今天近午獲報，魚池鄉水社村中興路12巷有溺水搶救案，立即派遣轄區日月潭分隊趕往救援，消防人員趕到時，現場已有其他民眾駕駛船筏投入救援，但無法施力拉起溺水者，最後由消防員與民眾合力救起，但當場已呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態。
溺水男子送往埔里基督教醫院搶救仍回天乏術。警方初步調查，死者為住在日月潭伊達邵的楊姓男子，今天至水社地區維修故障船筏，疑因身體因素造成暈眩。目擊者見到楊男修船時突然失去平衡落水，警方已聯繫家屬，後續報請南投地方檢察署相驗以釐清死因。
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