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影／女子遭海外求職詐騙險飛柬埔寨 航警勸說成功攔阻

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

我國籍一名施姓女子本月初欲搭機前往金邊，施女報到時遭桃園航勤工作人員發現疑遭海外求職詐騙，便通報航警局。航警獲報後，一路追查至管制區安檢線才找到施女，並透過施女與疑似詐騙集團成員通話，經確認為海外求職詐騙案，施女最後取消出國行程。

航空警察局刑事警察大隊偵三隊隊長張驄瀧表示，本月初接獲桃園航勤公司地勤人員通報，有位施姓女子至桃機第一航廈報到櫃臺時神色可疑，施女首次出國旅遊觀光卻僅訂台北往吉隆坡轉機到金邊之單程機票，疑遭海外求職詐騙。

張驄瀧指出，航警局保安大隊員警獲報即前往第一航廈3樓出境安全檢查線尋人，積極勸說並阻止施女，並且透過施女撥打電話與詐騙集團成員通話，確認為海外求職詐騙案件，並提供海外求職詐騙案例，成功阻止施女出國。

據了解，施女透過交友網站認識一名暱稱「阿興」的男子，他提供免費柬埔寨旅遊觀光行程，希望施女至當地了解工作環境，如可接受就直接在當地就業等條件，施女禁不起話術誘惑便答應前往，所幸桃勤公司地勤機警及航警即時攔阻，未造成憾事，後續由警方護送搭車返家。

航空警察局呼籲，近年來國人遭詐騙集團以「高薪工作」為餌誘騙至柬埔寨的事件層出不窮，請民眾提高警覺，求職時務必多方查證，避免因詐騙集團提供免費觀光行程機票或不明高薪工作內容而誤入歧途，不僅可能喪失人身自由，危及個人安全，更須付出大筆金錢贖身，實得不償失。

一名施姓女子遭到海外求職詐騙，所幸即時遭桃園航勤工作人員及航警攔阻，施女最後取消出國行程。圖／航警局提供
一名施姓女子遭到海外求職詐騙，所幸即時遭桃園航勤工作人員及航警攔阻，施女最後取消出國行程。圖／航警局提供

柬埔寨 求職 詐騙集團

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