影／女子遭海外求職詐騙險飛柬埔寨 航警勸說成功攔阻

我國籍一名施姓女子本月初欲搭機前往金邊，施女報到時遭桃園航勤工作人員發現疑遭海外求職詐騙，便通報航警局。航警獲報後，一路追查至管制區安檢線才找到施女，並透過施女與疑似詐騙集團成員通話，經確認為海外求職詐騙案，施女最後取消出國行程。

航空警察局刑事警察大隊偵三隊隊長張驄瀧表示，本月初接獲桃園航勤公司地勤人員通報，有位施姓女子至桃機第一航廈報到櫃臺時神色可疑，施女首次出國旅遊觀光卻僅訂台北往吉隆坡轉機到金邊之單程機票，疑遭海外求職詐騙。

張驄瀧指出，航警局保安大隊員警獲報即前往第一航廈3樓出境安全檢查線尋人，積極勸說並阻止施女，並且透過施女撥打電話與詐騙集團成員通話，確認為海外求職詐騙案件，並提供海外求職詐騙案例，成功阻止施女出國。

據了解，施女透過交友網站認識一名暱稱「阿興」的男子，他提供免費柬埔寨旅遊觀光行程，希望施女至當地了解工作環境，如可接受就直接在當地就業等條件，施女禁不起話術誘惑便答應前往，所幸桃勤公司地勤機警及航警即時攔阻，未造成憾事，後續由警方護送搭車返家。