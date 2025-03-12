想當哥斯大黎加「聖安娜市大學」創校人 她心動要投資4千萬

王姓女子透過朋友介紹，要投資一項在哥斯大黎加共和國創辦「聖安娜市大學」的計劃，成為共同創校人；昨天她要匯款第一期投資金額約400萬元，行員覺得有異報警，警員詢問她有無親自前往確認、見過合作人，錢一匯出恐石沉大海，才打消她念頭。

57歲的王姓女子經營醫療器材設備生意，頗有積蓄，她透過合作多年的生意夥伴介紹，認識人在哥斯大黎加共和國的台灣籍吳姓工商管理博士，吳博士稱要在當地設立一所新的大學，傳送完整中英文合約，詢問王女有無意願投資。

王女檢視合約，內容完整說明包括大學章程、學術課程設計、財務計劃、校園基礎設施計劃等，已向哥斯達黎加共和國國家私立教育委員會（CONESUP）提交，預計分十期階段完成建校，王女總計需匯款130萬美元，約新台幣4千萬元。

王女承諾加入成為共同創辦人，昨天上午11時許，前往新光銀行填寫匯款單，要匯第一期13萬美元款項，行員發現她要匯出相當於新台幣400多萬元的金額，關心詢問。

雖然王女拿出「學術合作行政教育合約」，表明她是要投資，行員仍通報轄區台南市警第一分局莊敬派出所，由所副所長謝忠舜與警員陳妙茹到場確認。

王女說明吳姓博士已經跟哥斯大黎加共和國簽立合約，合約記載吳姓台灣人民依據以下條款和協議，簽署本學術合作行政教育合約，於哥斯達黎加共和國聖何塞省聖安娜州創建一所大學，校名是「聖安娜市大學」。

且除了她投資，吳姓博士也要負責律師、校地租賃、大學教室設備、電腦、投影機、行政人員、辦公室職員、教授薪資等支出，雙方共同分攤，十分公平；警方詢問，王女是否有前往現場，看到吳姓博士本人，親眼會勘校地？王女表示沒有。

警方說明，哥斯大黎加目前並非邦交國，且地處遙遠，如相信投資計畫，只要錢一匯出，對方若是詐騙集團，沒有任何機會追回款項；建議王女要多方查證，最好親自前往，確認這筆投資是事實，也要向介紹吳姓博士的友人再次確認。

經警員分析，王女認同寧可晚一點投資，也不要被詐騙，表示她會再詢問友人，也會設法向當地查證，感謝警方費心。

無獨有偶，昨天台南市警二分局海安派出所單日也發生三起詐騙事件，攔阻金額共49萬5千元；包括上午10時許，巡佐侯宏霖、警員陳羿涵攔阻77歲葉姓老翁網路投資險遭詐騙45萬元，半小時候二人再攔阻68歲曾姓老翁網路交友險遭詐騙3萬元。