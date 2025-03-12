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新莊運動公園長者神祕聚集 忘情喊「十八啦」露餡警逮5人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新莊運動公園近期有民眾聚集賭博，新莊警獲報派遣便衣警員前往蒐證，發現58歲劉男等5人正坐在景觀樓內忘情擲十八仔，已涉公然賭博。警方立即表明身分將劉男等5人逮捕，並查扣骰子及賭資1千元，詢後依賭博罪嫌將劉男等5人送辦。

據了解，新莊分局近日接獲民眾檢舉，在新莊運動公園景觀樓內有長者聚集賭博，中港派出所9日下午3時許派遣4名警員穿著便衣前往查緝。警員為防打草驚蛇先在一旁至高點進行蒐證，發現多名長者聚在一起擲骰子玩十八仔，眾人玩得忘我，還不時大喊「十八啦」。

警方見事證明確後隨即衝上前查緝，當場逮捕58歲劉男、57歲沈男、67歲許男、70歲彭男及60歲陳男等5人，並查扣碗公、骰子及1千元賭資。劉男等5人警詢時坦承賭博，詢後依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方蒐證齊全後上前查緝。記者黃子騰／翻攝
警方蒐證齊全後上前查緝。記者黃子騰／翻攝
新莊運動公園景觀樓內多名長者聚集賭博。記者黃子騰／翻攝
新莊運動公園景觀樓內多名長者聚集賭博。記者黃子騰／翻攝

賭博

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