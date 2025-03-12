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影／千萬賓利車路邊大迴轉 機車騎士閃不過慘摔…撞擊瞬間曝光

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

白姓男子前天開著價值上千萬元的賓利雙門跑車在新北市中和區從路邊直接大迴轉，直行機車騎士陸男見狀一時閃不過，當場連人帶車慘摔，所幸僅手腳擦挫傷。轄區中和警方獲報到場處理，確認雙方駕駛均無酒駕，事故責任仍待進一步調查釐清。

新北市中和警方本月10日下午4時許，在中和區莒光路上發生一起車禍事故，員警到場發現是一輛市價14萬元的Yamaha R15機車與市價1780萬元的賓利Continental GT Speed雙門跑車發生車禍，機車撞上賓利車左後側保險槓，現場滿地車殼碎片。

經查，賓利雙門跑車駕駛白姓男子（35歲）駕車由中和區莒光路路邊停車格上直接大迴轉，欲直接往中和區中山路方向行駛，而沿莒光路往中山路方向直行，由陸姓男子（21歲）所騎機車發現賓利跑車正在迴轉，一時閃避不及，直接撞上跑車左後側。

車禍雙方事人經員警現場酒測，確認數值皆為零，由於賓利雙門跑車市價高達1780萬元，車損維修費用肯定相當驚人。據了解，白男事後雖表示，不清楚實際維修費用多寡，也直言「應該很貴」，但已投保全額保險，不擔心後續維修問題。警方依規定完成車禍現場測繪與監視器調閱，後續將依據相關交通法規釐清雙方肇事責任歸屬。

白姓男子前天開千萬賓利跑車在新北市中和區從路邊大迴轉，直行機車騎士陸男閃不過，當場連人帶車慘摔，所幸僅手腳擦挫傷。記者王長鼎／翻攝
白姓男子前天開千萬賓利跑車在新北市中和區從路邊大迴轉，直行機車騎士陸男閃不過，當場連人帶車慘摔，所幸僅手腳擦挫傷。記者王長鼎／翻攝
白姓男子前天開千萬賓利跑車在新北市中和區從路邊大迴轉，直行機車騎士陸男閃不過，當場連人帶車慘摔，所幸僅手腳擦挫傷。記者王長鼎／翻攝
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白姓男子前天開千萬賓利跑車在新北市中和區從路邊大迴轉，直行機車騎士陸男閃不過，當場連人帶車慘摔，所幸僅手腳擦挫傷。記者王長鼎／翻攝
白姓男子前天開千萬賓利跑車在新北市中和區從路邊大迴轉，直行機車騎士陸男閃不過，當場連人帶車慘摔，所幸僅手腳擦挫傷。記者王長鼎／翻攝

中和 跑車 車禍

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