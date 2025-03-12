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拱橋姿勢一撐2、3小時 三重教保員涉虐童緩起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市三重區私立學幼兒園，爆發林姓女教保員涉嫌對2名幼兒園園生，要求以拱橋動作支撐身體，一撐時間就是2、3小時加以凌虐。經2名園生母親憤而提告，新北地檢署基於林女無前科，坦承犯行且深表悔意，也與家長和解撤告，處分林女緩起訴以勵自新。

緩起訴期間為1年，林女應在3個月內向公庫支付3萬元，並於緩起訴期間收受接受3小時法治教育。

檢警調查，去年113年5月22日，林女在幼兒園中，要求吳姓園生以拱橋動作支撐身體，時間長達2至3小時，藉此凌虐吳生。接著又在同年5月22至27日間，同樣要求另名黃姓園生以拱橋動作支撐身體，還將美工刀固定於膠帶台凹陷處，放置於黃生背部下方，讓黃生不敢放鬆，時間同樣長達2、3小時。

此外，林女另涉嫌在113年5月22日，接連處罰陳姓園生連續跳繩56分鐘且不提供飲食，又讓陳生持續寫作業1小時不休息，新北教育局雖認定有不當體罰、管教行為，但檢察官審酌相關事證後，認定林女為一時偶發性管教失當，未達凌虐程度，就陳生部分予以不起訴。

新北市三重區某私立幼兒園，爆發林姓女教保員涉嫌對2名幼兒園園生，要求以拱橋動作支撐身體，一撐時間就是2、3小時的凌虐行為，新北地檢署基於林女無前科，坦承犯行且深表悔意，也與家長和解撤告，處分她緩起訴。圖／AI生成
新北市三重區某私立幼兒園，爆發林姓女教保員涉嫌對2名幼兒園園生，要求以拱橋動作支撐身體，一撐時間就是2、3小時的凌虐行為，新北地檢署基於林女無前科，坦承犯行且深表悔意，也與家長和解撤告，處分她緩起訴。圖／AI生成

三重 幼兒園

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