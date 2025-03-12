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影／絞網衝突？漁船闖入三仙礁保育區被驅離 海巡：未毀損漁具

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭三仙礁及周圍海域最近經公告為「水產動植物繁殖保育區」，昨上午巡防艇執行勤務時，發現10餘艘漁船闖入保育區，進行廣播驅離，卻遭漁民指控驅離動作太大，絞到漁網及毀損其釣繩，發動7、8漁船包圍巡防艇。海巡今天表示，雙方並無衝突，也無絞網。

位於蘇澳鎮三仙礁附近的大小礁石被覆蓋很多漁網具，不利水產動植物成長，縣政府於上個月17日公告為「三仙礁水產動植物繁殖保育區」，禁止任何採捕行為，漁船也不得在保育區內捕魚作業，加上避免影響航道，漁船不得靠近，引發漁民與釣客反彈。

昨天上午10時30分，巡防艇執行巡護勤務時發現10餘艘漁船進入保育區作業，立即廣播驅離請漁船離開，引發漁民不滿；事後傳出由於巡防艇的驅趕動作太大，不慎捲起漁船網具與釣繩，造成財物損失，當下漁民氣到呼叫7至8艘漁船包圍，後來巡防艇就「跑了」。

娛漁船業者載客海上旅遊也覺得受到影響，認為該海域沒有什麼東西，要保育什麼？建請重新進行生態調查。　

第七海巡隊主任黃逸民表示，巡防艇返港時檢查無發現絞網情形，且巡防艇廣播勸導後就離開該海域，並無遭漁民包圍情事。據了解，若真的遭漁船包圍衝突，漁民恐觸犯妨害公務罪。

依公告規定，三仙礁保育區禁止採捕任何水產動植物、船隻停靠及任何人員登礁，違者可依漁業法處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。縣政府表示，巡護漁船第一次違規會先勸離，如果屢勸不聽才會依法開罰。

昨天巡防艇在蘇澳鎮近海執行勤務時，發現10餘艘漁船闖入「三仙礁水產動植物繁殖保育區」，進行廣播驅離。圖／海巡提供
昨天巡防艇在蘇澳鎮近海執行勤務時，發現10餘艘漁船闖入「三仙礁水產動植物繁殖保育區」，進行廣播驅離。圖／海巡提供
昨天巡防艇在蘇澳鎮近海執行勤務時，發現10餘艘漁船闖入「三仙礁水產動植物繁殖保育區」，進行廣播驅離。圖／海巡提供
昨天巡防艇在蘇澳鎮近海執行勤務時，發現10餘艘漁船闖入「三仙礁水產動植物繁殖保育區」，進行廣播驅離。圖／海巡提供

漁民 衝突 驅離

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