清明節將至 南市消防模擬公墓大火出動無人機快速撲滅

清明節將近，屆時是祭祖掃墓火警高峰期，台南市消防局第一救災救護大隊今天辦理「公墓火災搶救演練及防災宣導」，演練模擬柳營區佛山公墓因民眾燃燒雜草不慎引發大火，結合義消運用具備噴水功能的農用無人機快速撲滅火源。

為提高初期滅火效率，現場使用無人機熱點巡邏，偵測潛在火災風險，並透過無人機廣播宣導防火；同時使用操作簡便的高壓細水霧消防車滅火，單人即可完成布線作業，節省人力及加速布線速度。

市長黃偉哲表示，清明期間，各區公所預先進行公墓除草及清運工作，消防局針對轄內火災頻率較高、地形崎嶇及搶救不易的墓區，研擬因應對策，並由各機關透過各種管道進行防火宣導，希望藉由減災措施，降低公墓火警發生機率。

消防局局長李明峯表示，為了降低公墓火警發生機率，宣導民眾祭祖掃墓「不用火」，以環保減空汙又平安為目標。民眾慎終追遠同時，應採取「除草不用火」、「不焚燒紙錢」、「不燃放鞭炮」、「不亂丟菸蒂」及「垃圾要帶走」進行清明祭祖掃墓。

消防局今天也辦理第13期消防救助人員訓練，56位消防學員分別來自台南市（7位）、嘉義縣（5位）及113年消特班（44位），訓練日期自114年3月11日至5月9日止，連續9週紮實訓練，讓學員學到正確及安全的救助技能。