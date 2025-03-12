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男大生返高雄老家清晨離家 前鎮河失蹤6小時後尋獲已死亡

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄1名男大生在前鎮河失蹤，警消打撈6小時，發現他陳屍河裡。記者林保光／翻攝
高雄1名男大生在前鎮河失蹤，警消打撈6小時，發現他陳屍河裡。記者林保光／翻攝

高雄吳姓大學生今天清晨離家，家人向警方報案協尋，警方調閱監錄系統，查出他到前鎮河後失蹤，直到上近6小時後，經消防隊發現落水死亡，已報請檢方相驗死因。

據了解，19歲的吳姓男子在台中就讀某大學，回高雄市前鎮區住處後顯得悶悶不樂，今天清晨5時30分，家人發覺他離家，趕緊向前鎮警分局報案協尋。

警方啟動緊急協尋，調閱相關監錄系統查尋他的去向，直到前鎮河失去蹤影。

警方發覺情況不樂觀，請消防局動員在前鎮河搜尋，不料，上午10時許，發現吳姓男大生溺水，已無生命跡象，死亡多時，令家人悲痛不已。

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家人 死亡 消防隊

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