英籍外師搭捷運嗆「Who are you?」挨告 慘在後頭...立刻遭解僱

65歲蔡姓男子不滿英國籍男子在台北捷運車廂大聲說話，上前勸告卻被對方大聲質問「Who are you？」「Are you a racist？（你種族歧視嗎）」最後英國男子拍掉對方帽子憤然而去，民眾見狀報警。捷運警察趕到將雙方攔下，確認現場無人受傷，由於蔡男提告，將2人帶至中正一分局忠孝西路派出所製作筆錄後函送法辦。

有民眾在社群軟體threads貼文指出，在台北捷運目擊衝突，外國人講話太大聲被阿伯唸，然後吵起來了，並附上影片，吸引網友熱議。

警方指出，11日晚上9點多獲報，北捷台北車站有糾紛，詢問了解是2人在車廂內因音量問題發生口角，蔡男提告恐嚇罪，遂將2人帶回派出所偵詢後函送法辦。