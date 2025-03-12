誤信協助到英國設道場 警一句話保住6旬男8萬元
台中市家住烏日的蔡姓男子日前到農會準備匯款8萬元到陌生男子帳戶，行員問他匯款用途，他說是要協助蓋廟，行員感覺有異立即報警。烏日警分局警員趕到，點醒蔡男若是捐給宗教團體，不應該是匯到個人帳戶，此時蔡男才驚覺自己被騙，趕忙向警員和農會人員道謝，保住了8萬元。
60多歲的蔡姓男子平日篤信宗教，他說三月時突然接到自稱某宗教老師的男子通訊軟體訊息，對方除了宣揚一些宗教理念，還說要在英國興建道院，急需金錢贊助，要求蔡男匯款8萬元到指定帳戶。
警方說，對方得知蔡答應匯款，還稱讚他「功德無量，聖凡如意」蔡男也就到農會準備匯款。警員除了提醒他，一般宗教捐款不會匯到個人帳戶，還舉了多起類似的詐騙手法，告訴他這就是典型的宗教詐騙手法。此時，蔡男才會過意來。因為他連對方身分都不知道，且連面都沒見過就要匯款，實在不妥，最後打消了匯款念頭。
烏日分局分局長劉雲鵬今天呼籲，詐騙手法日新月異，但不變的目的就是為了要騙取民眾財物，在自身財物要交付之前，請務必保持冷靜停一停、想一想，並且做再次的查證，不要聽信詐騙集團的話術，將辛苦錢拱手送人，如有任何問題可撥打110或165反詐騙電話諮詢。
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