最會恐嚇的分局長反詐影片 金錢豹包廂輪播 酒客：洗腦
台中市第六警分局長周俊銘年初就任，在2月初時即拍攝3支反詐影片，在金錢豹、海派等知名酒店、長榮酒店、享溫馨KTV等場所大廳、包廂內輪播，不少酒客上網反映，每隔幾分鐘就看到宣導影片「也太洗腦了」，但此創意手法的確加深消費者的印象，增加反詐意識。
第六警分局表示，分局長周俊銘在犯罪預防宣導時，經常告知觸法後果，也被形容為是「最會恐嚇」的分局長，因詐騙猖獗，周拍攝了3支反詐影片，提醒民眾「一聽二掛三查證」的防詐口訣，影片也在2月初，陸續在金錢豹、海派、中港、逢甲銀櫃、享溫馨包廂，以及長榮酒店等多間旅館大廳輪播，每次播放三至五分鐘。
第六警分局長周俊銘說，「長得不夠帥，只能用這種方式強迫大家記住防詐資訊」，未來規畫在商辦大樓、社群平台播放，也不排除與直播主合作，目的就是要讓民眾第一時間遇到詐騙時，能夠即時察覺，不要上當！
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