台中婦燒柴煮水洗澡餘燼釀大火 兒子來不及逃慘燒成焦屍

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

台中劉姓女子和3名子女、婆婆同住在神岡區，因房子是工廠、住家混合，她每晚都得靠燒柴煮水以供洗澡之用，未料她因疏忽釀餘燼引燃，半夜發生大火，次子逃生不及慘被燒成焦屍，還延燒隔壁2間房。法院以劉坦承、痛失至親，依過失致死罪判她8月，緩刑3年。

檢警調查，劉婦（48歲）和2個兒子、1個女兒及婆婆同住，該屋是住家、工廠混合，她2023年11月16日在住處南側使用灶台燒柴煮水，卻因未注意餘燼，延燒到一旁空地的木材堆，直到17日凌晨4點多引發大火。

劉睡到一半驚醒急忙喊叫3個兒女、婆婆逃離現場，但因火勢迅速蔓延，其中二兒子逃生不及慘遭火勢吞噬被燒成焦屍慘死，女兒也多處燒燙傷、嗆傷，劉自己手也被燒傷，火勢還延燒到隔壁2棟房屋，經消防到場撲滅火勢，發現王的次子已當場死亡。

檢方訊時，劉婦坦承事發前有使用灶台燒柴煮水，打算要洗澡用，但辯稱說當晚10點就已經確認熄火；其家人也說，劉每晚7點到10點都會燒柴。

檢方根據火調報告、遺體相驗證明等，認定劉犯嫌明確，依過失致死等罪嫌起訴她。

台中地院審酌，劉婦燒柴未注意釀火災，除燒毀住處、鄰居房屋，更造成自己兒子身亡，其本身失去至親身心痛苦，考量她犯後坦承，其餘家屬均不追究，劉也和部分鄰居調解賠償完畢。

法院審理後依過失致死罪判劉婦8月徒刑，緩刑3年，應向公益團體提供100小時勞務、參加法治教育2場，交付保護管束。