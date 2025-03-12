快訊

「班班喝鮮奶」卓榮泰喊卡甩鍋地方做 蔣萬安：失敗的人找藉口

陪飼主看電視測智商！拉拉「狂舔2D餡餅」口水沾滿螢幕她傻眼：這麼餓？

隱藏優惠！用「1款信用卡」買星巴克半價 網驚呼：現在才知道

美籍男子班機延誤滯台…缺盤纏流浪到大甲 警方展現最美人情味

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

美籍亞裔男子因航班延誤無法改簽機票，無奈滯留台灣，竟獨自從桃園徒步6天流浪迷路到大甲。圖／大甲分局提供
美籍亞裔男子因航班延誤無法改簽機票，無奈滯留台灣，竟獨自從桃園徒步6天流浪迷路到大甲。圖／大甲分局提供

美籍亞裔男子LI因航班延誤無法改簽機票，無奈滯留台灣，缺乏盤纏下竟獨自從桃園徒步6天流浪到大甲，最後體力不支向警方求助，大甲警分局不僅提供食物與水補充體力，更主動聯繫美國在台協會，協助他北返尋求進一步幫助。

大甲警方表示，美國籍男子Li Kenneth Kook Col於上月27日從香港探親返美，途中在桃園機場過境轉機時，因航班延誤而錯過登機時間，由於身上的錢已花用殆盡，因此無法支付變更航班所需的費用，也無法順利搭機返美，求助無門下，他原本打算前往美國在台協會尋求協助，卻因人生地不熟，加上語言不通，最終只能在街頭徘徊。

在沒錢的情況下，他原打算徒步北上前往台北，然而卻在路途中迷路，一路從桃園南下流浪至台中大甲，6天來身無分文，食不果腹，偶爾依靠善心人士或進香團免費提供的食物勉強果腹，夜晚則露宿街頭，身心俱疲，直到抵達大甲時，身體瘦弱疲憊不堪，體力接近極限，3月4日下午2時許，迫不得已才鼓起勇氣向大甲派出所員警求助。

大甲派出所指出，當看到LI男形容枯槁、滿臉疲憊地進入派出所，便立刻給他準備瓶裝水、泡麵及小點心，讓他恢復體力，並耐心詢問其遭遇。在得知LI的困境後，警方主動聯繫美國在台協會，協助他尋求正式的援助。

美國在台協會確認LI的身分後，同意為他提供車票，幫助他返回台北進一步處理後續事宜。為了確保LI能順利上車，員警們甚至自掏腰包，提供部分旅費作為臨時援助金，讓他能夠安心搭車北上。

LI男最終順利踏上返回台北的旅程時，對台灣警方的熱心幫助表達感謝外，並感動地說，「台灣最美的風景不是高樓大廈，也不是自然景觀，而是這裡的人！你們真的太溫暖了！」

美籍亞裔男子因航班延誤無法改簽機票，無奈滯留台灣，竟獨自從桃園徒步6天流浪迷路到大甲。圖／大甲分局提供
美籍亞裔男子因航班延誤無法改簽機票，無奈滯留台灣，竟獨自從桃園徒步6天流浪迷路到大甲。圖／大甲分局提供

桃園機場 美國在台協會 航班

延伸閱讀

國3清水段發生5車連環撞 竟是小客車故障未放警告標誌

床墊濕了吹風機烘乾燒起來 大甲警衝火場救出91歲臥床獨居翁

69歲父想看台電電廠遺址 失聯5天發現已喪命大甲溪畔

大甲民生地下道限高標誌牌昨完工 就被2輛貨車硬闖撞壞

相關新聞

嘉義男自撞送醫 車翻北興陸橋四腳朝天

今天晚上有輛自小客車行經嘉義市北興陸橋時不明原因自撞翻車，警方、消防人員接獲報案趕到現場，男駕駛已自行脫困，警方調查男駕...

獨攀劍龍稜迷路 拋「瀑布」關鍵字 警消鎖定區位找到人獲救

陳姓男子昨天獨自前往新北市瑞芳山區劍龍稜爬山，下山時迷路，還好手機有訊號，打119求援，告知消防人員在「瀑布」附近，消防...

影／高雄公車暴衝追撞多車…毫無煞車輾過2騎士 1女失去生命跡象

高雄市路竹區中山與保民路口今天下午5時許發生公車追撞自小客車，還當場再輾過2名外籍女騎士，其中一人失去生命跡象送醫急救，...

國1嚴重車禍！3大車1小車連環撞 聯結車「整面遭脫皮」

國道1號北向45.1公里桃園路段今上午6時許發生一起連環撞車禍，一輛資源回收車追撞聯結車，停放車道又遭後方聯結車閃避不及...

台中婦燒柴煮水洗澡餘燼釀大火 兒子來不及逃慘燒成焦屍

台中劉姓女子和3名子女、婆婆同住在神岡區，因房子是工廠、住家混合，她每晚都得靠燒柴煮水以供洗澡之用，未料她因疏忽釀餘燼引...

美籍男子班機延誤滯台…缺盤纏流浪到大甲 警方展現最美人情味

美籍亞裔男子LI因航班延誤無法改簽機票，無奈滯留台灣，缺乏盤纏下竟獨自從桃園徒步6天流浪到大甲，最後體力不支向警方求助，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。