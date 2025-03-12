美籍男子班機延誤滯台…缺盤纏流浪到大甲 警方展現最美人情味

美籍亞裔男子因航班延誤無法改簽機票，無奈滯留台灣，竟獨自從桃園徒步6天流浪迷路到大甲。圖／大甲分局提供

美籍亞裔男子LI因航班延誤無法改簽機票，無奈滯留台灣，缺乏盤纏下竟獨自從桃園徒步6天流浪到大甲，最後體力不支向警方求助，大甲警分局不僅提供食物與水補充體力，更主動聯繫美國在台協會，協助他北返尋求進一步幫助。

大甲警方表示，美國籍男子Li Kenneth Kook Col於上月27日從香港探親返美，途中在桃園機場過境轉機時，因航班延誤而錯過登機時間，由於身上的錢已花用殆盡，因此無法支付變更航班所需的費用，也無法順利搭機返美，求助無門下，他原本打算前往美國在台協會尋求協助，卻因人生地不熟，加上語言不通，最終只能在街頭徘徊。

在沒錢的情況下，他原打算徒步北上前往台北，然而卻在路途中迷路，一路從桃園南下流浪至台中大甲，6天來身無分文，食不果腹，偶爾依靠善心人士或進香團免費提供的食物勉強果腹，夜晚則露宿街頭，身心俱疲，直到抵達大甲時，身體瘦弱疲憊不堪，體力接近極限，3月4日下午2時許，迫不得已才鼓起勇氣向大甲派出所員警求助。

大甲派出所指出，當看到LI男形容枯槁、滿臉疲憊地進入派出所，便立刻給他準備瓶裝水、泡麵及小點心，讓他恢復體力，並耐心詢問其遭遇。在得知LI的困境後，警方主動聯繫美國在台協會，協助他尋求正式的援助。

美國在台協會確認LI的身分後，同意為他提供車票，幫助他返回台北進一步處理後續事宜。為了確保LI能順利上車，員警們甚至自掏腰包，提供部分旅費作為臨時援助金，讓他能夠安心搭車北上。

LI男最終順利踏上返回台北的旅程時，對台灣警方的熱心幫助表達感謝外，並感動地說，「台灣最美的風景不是高樓大廈，也不是自然景觀，而是這裡的人！你們真的太溫暖了！」