5樓漏水害4樓屋損…屋主辯沒住人 法官判賠：沒住才不知損鄰

新北市瑞芳區高姓女子住家因漏水受損，向樓上邱姓住戶求償。法官審理後，認定邱女未住屋內，才未察覺漏水損及樓下住戶房屋，應負賠償責任。聯合報系資料照片

新北市瑞芳區高姓女子住家因漏水受損，向樓上邱姓住戶求償修繕費用。邱女說，房子長期沒人住，她有維護，屋況良好。法官依鑑定報告，認定邱女房屋長期間歇性滲漏水，造成高家受損。邱女未住屋內才未察覺，應負賠償責任。全案可上訴。

高女提告指出，她住在公寓的4樓，因為邱女名下5樓房屋多年來一直有漏水問題，造成她的房子天花板漏水，房屋裝潢也因而損壞，要求邱女把房子修復到不漏水，並應賠償她家整修費用58萬4747元。

邱女答辯，名下5樓的房屋長期無人居住，她有定期察看房屋狀況及維護，所以屋況良好。她要求高女除應舉證4樓房屋天花板漏水是她造成，也要舉證請求損害賠償金額的證據。

基隆地方法院法官檢視社團法人新北市建築師公會，去年12月19日鑑定報告書內容，提及會勘檢視並以水分計檢測4樓房屋，當下無滲漏水，但有明顯滲漏水痕跡。

鑑定書指出，混凝土材料具有吸水性，若鋼筋混凝土樓板及梁有長期間歇性滲漏水情況，通常會於樓板底及梁底產生濕式白華，在水蒸發後形成結晶或隨水流沉澱。4樓房屋漏水痕跡，研判是5樓房屋長期間歇性從上而下滲漏水造成。

5樓房屋地坪時有積水，原因是5樓房屋屋頂防水層年久失修，不具防水功能，一遇較大雨勢或長時間下雨，雨水即會滲漏滴落地坪，造成積水。會勘當天下午下雨，經過2小時即發現5樓房屋平頂有滲漏水情形。

法官說，基隆氣象站自2022年1月至2024年11月18日降雨量，約為台北氣象站統計降雨量1.6988倍，瑞芳區鄰近基隆，年降雨量也較高。邱女的房屋空置多年，因未居住，無法及時察覺平頂有滲漏水，並將地坪積水快速排除。若隔一段時日才到現場巡查，地坪積水已呈乾燥狀況。

鑑定報告書做出5樓房屋從上而下滲漏水，造成4樓房屋天花板產生壁癌及裝潢毀損結論，估算修復費用共58萬4747元。法官指建築師公會與兩造並無利害關係，本於建築專業做出鑑定報告，內容應無偏頗之虞，予以採信。

法官指出，建物屋頂平台屬全體區分所有權人共用部分，屋頂平台修繕應由包括高女在內的全體區分所有權處理，高女提告要求高女單獨修繕無理由，不予准許。高女要求邱女將住家修繕至不漏水狀態，依法有據應予准許。

賠償金額部分，法官認為高女房屋滲漏水原因，包含5樓屋頂平台防水失效、5樓廚房牆壁裂縫滲漏水、5樓房屋地坪積水等因素，認為邱女應負責2/3損害賠償費用，即應賠償高女38萬9831元。