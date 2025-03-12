國1嚴重車禍！3大車1小車連環撞 聯結車「整面遭脫皮」

國道1號北向45.1公里桃園路段今上午6時許發生一起連環撞車禍，一輛資源回收車追撞聯結車，停放車道又遭後方聯結車閃避不及追撞，波及一旁小客車。圖／警方提供

國道1號北向45.1公里桃園路段今上午6時許發生一起連環撞車禍，一輛資源回收車追撞聯結車，停放車道又遭後方聯結車閃避不及追撞，波及一旁小客車。現場4車道，事故占用輔助車道及外側路肩，時速一度紫爆僅剩不到15公里，所幸無人傷亡。

國道警方指出，上午6時09分接獲桃園市110通報，在國道1號北上45.1公里有起多輛車輛碰撞事故。案經到場初步了解，現場徐姓男子駕駛資源回收車，行經事故地點不慎撞上張姓男子駕駛的營半聯車後車尾而發生交通事故。

資源回收車發生事故後停放在車道上，結果導致後方張姓男子駕駛的全聯結車在向右側閃避時，左側車身不慎擦撞到資源回收車的右後車尾，並與行駛在外側路肩一輛由范姓女子駕駛的小客車發生擦撞而肇事。整起事故駕駛酒測值均為0，無人傷亡，事故現場於上午7時18分完全排除，全線恢復通車，詳細肇事原因有待分析研判。