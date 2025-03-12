快訊

獨／高雄遊覽車翻覆1死20傷 來令片17萬公里沒換…駕駛、車主判刑

解讀台積電擴大美國投資：矽盾會自廢武功？

Uber終止收購台灣Foodpanda 還要付2.5億美元分手費

聽新聞
0:00 / 0:00

國1嚴重車禍！3大車1小車連環撞 聯結車「整面遭脫皮」

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

國道1號北向45.1公里桃園路段今上午6時許發生一起連環撞車禍，一輛資源回收車追撞聯結車，停放車道又遭後方聯結車閃避不及追撞，波及一旁小客車。圖／警方提供
國道1號北向45.1公里桃園路段今上午6時許發生一起連環撞車禍，一輛資源回收車追撞聯結車，停放車道又遭後方聯結車閃避不及追撞，波及一旁小客車。圖／警方提供

國道1號北向45.1公里桃園路段今上午6時許發生一起連環撞車禍，一輛資源回收車追撞聯結車，停放車道又遭後方聯結車閃避不及追撞，波及一旁小客車。現場4車道，事故占用輔助車道及外側路肩，時速一度紫爆僅剩不到15公里，所幸無人傷亡。

國道警方指出，上午6時09分接獲桃園市110通報，在國道1號北上45.1公里有起多輛車輛碰撞事故。案經到場初步了解，現場徐姓男子駕駛資源回收車，行經事故地點不慎撞上張姓男子駕駛的營半聯車後車尾而發生交通事故

資源回收車發生事故後停放在車道上，結果導致後方張姓男子駕駛的全聯結車在向右側閃避時，左側車身不慎擦撞到資源回收車的右後車尾，並與行駛在外側路肩一輛由范姓女子駕駛的小客車發生擦撞而肇事。整起事故駕駛酒測值均為0，無人傷亡，事故現場於上午7時18分完全排除，全線恢復通車，詳細肇事原因有待分析研判。

國道1號北向45.1公里桃園路段今上午6時許發生一起連環撞車禍，一輛資源回收車追撞聯結車，停放車道又遭後方聯結車閃避不及追撞，波及一旁小客車。圖／警方提供
國道1號北向45.1公里桃園路段今上午6時許發生一起連環撞車禍，一輛資源回收車追撞聯結車，停放車道又遭後方聯結車閃避不及追撞，波及一旁小客車。圖／警方提供
國道1號北向45.1公里桃園路段今上午6時許發生一起連環撞車禍，一輛資源回收車追撞聯結車，停放車道又遭後方聯結車閃避不及追撞，波及一旁小客車。圖／警方提供
國道1號北向45.1公里桃園路段今上午6時許發生一起連環撞車禍，一輛資源回收車追撞聯結車，停放車道又遭後方聯結車閃避不及追撞，波及一旁小客車。圖／警方提供
國道1號北向45.1公里桃園路段今上午6時許發生一起連環撞車禍，一輛資源回收車追撞聯結車，停放車道又遭後方聯結車閃避不及追撞，波及一旁小客車。圖／警方提供
國道1號北向45.1公里桃園路段今上午6時許發生一起連環撞車禍，一輛資源回收車追撞聯結車，停放車道又遭後方聯結車閃避不及追撞，波及一旁小客車。圖／警方提供
國道1號北向45.1公里桃園路段今上午6時許發生一起連環撞車禍，一輛資源回收車追撞聯結車，停放車道又遭後方聯結車閃避不及追撞，波及一旁小客車。圖／警方提供
國道1號北向45.1公里桃園路段今上午6時許發生一起連環撞車禍，一輛資源回收車追撞聯結車，停放車道又遭後方聯結車閃避不及追撞，波及一旁小客車。圖／警方提供

交通事故 資源回收 車道

延伸閱讀

國3清水段發生5車連環撞 竟是小客車故障未放警告標誌

天雨路滑連環撞！蘇澳小客車衝對向撞兩車 車頭全爛2送醫

影／竹市嚴重車禍！疑超車釀連環撞多人傷 女騎士遭猛撞亡

台3線竹東路段汽機車連環撞 車頭爛、人拋出！3人送醫

相關新聞

嘉義男自撞送醫 車翻北興陸橋四腳朝天

今天晚上有輛自小客車行經嘉義市北興陸橋時不明原因自撞翻車，警方、消防人員接獲報案趕到現場，男駕駛已自行脫困，警方調查男駕...

獨攀劍龍稜迷路 拋「瀑布」關鍵字 警消鎖定區位找到人獲救

陳姓男子昨天獨自前往新北市瑞芳山區劍龍稜爬山，下山時迷路，還好手機有訊號，打119求援，告知消防人員在「瀑布」附近，消防...

影／高雄公車暴衝追撞多車…毫無煞車輾過2騎士 1女失去生命跡象

高雄市路竹區中山與保民路口今天下午5時許發生公車追撞自小客車，還當場再輾過2名外籍女騎士，其中一人失去生命跡象送醫急救，...

國1嚴重車禍！3大車1小車連環撞 聯結車「整面遭脫皮」

國道1號北向45.1公里桃園路段今上午6時許發生一起連環撞車禍，一輛資源回收車追撞聯結車，停放車道又遭後方聯結車閃避不及...

國3彰化段大貨車故障停槽化線 遭台中環保局垃圾車撞毀

國道3號南向196.4公里彰化系統路段，今天凌晨3時10分許，發生兩輛大貨車碰撞事故，造成李姓司機受傷送醫，由於兩車均載...

台東富岡男子潛水抓龍蝦失聯 海巡、警消展開搜尋救援

台東市一名48歲游姓男子昨晚到富岡海堤捕捉龍蝦，卻徹夜未歸，家屬擔心發生意外趕緊通報海巡。今天早上警消在堤防下找到游男的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。