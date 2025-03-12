國3彰化段大貨車故障停槽化線 遭台中環保局垃圾車撞毀

國道3號南向196.4公里彰化系統路段，今天凌晨發生兩輛大貨車碰撞事故，造成李姓駕駛受傷送醫，由於兩車均載運大批物品，花了2.5小時才排除。圖／警方提供

國道3號南向196.4公里彰化系統路段，今天凌晨3時10分許，發生兩輛大貨車碰撞事故，造成李姓司機受傷送醫，由於兩車均載運大批物品，均需拖吊及清掃路面，封閉全線車道約2個半小時，直到5時39分才排除，肇事原因由警方調查中。

國道公路警察第七大隊調查，這起2輛聯結車碰撞事故，是因49歲李男駕駛載有太空包塑膠粉的大貨車，因車故障停在槽化線檢查，遭後方駛來，由52歲簡姓男子駕駛載有垃圾的台中市環保局大貨車撞上車尾，再撞內側護欄而肇事，車頭全毀，造成李男輕傷送彰化基督教醫院就醫。

由於2車均需拖吊及清掃路面，因此封閉全線車道約一個小時，並在5時39分排除，肇事原因由警方調查釐清中。