急診想續住被拒…朝護理師丟拐杖 街友收押

賴男先拿起椅子砸，急診室人員也趕緊報警。記者劉星君／翻攝 護理人力不足，急診壅塞已成日常困境，急診室暴力事件頻傳更讓問題雪上加霜，四十六歲賴姓男子疑不滿衛福部屏東醫院急診醫師醫療處置，情緒失控，推倒急診護理站椅子、血壓機，即使警方到場，仍朝護理師丟擲拐杖，當場遭逮送辦，屏東地檢署向法院聲押獲准。

急診暴力事件不斷，病患家屬張景硯二○二三年要求三總神經科主治醫師顏尚易為張母開立巴士量表未果，五度朝醫師揮拳，其中二拳打到顏的鼻樑，另以腳踹對方腿部，導致顏頭部、面部多處擦挫傷，過程中還嗆聲「違反醫療法又怎樣啦，過來、過來，你在青三小啦」。

為此，顏醫師提出訴訟，在刑事部分，高院去年七月依傷害罪判張五月徒刑，得易科罰金定讞；民事部分，張嫌以三字經辱罵顏，顏認為身體、健康、名譽及人格權受侵害，求償一○○萬元，一審判賠十萬二一○元。台灣高等法院昨判上訴及附帶上訴均駁回確定。

部立屏東醫院急診暴力事件中，犯嫌賴姓男子為街友，無固定居住所，常出沒在屏東火車站一帶，睡在車站外，曾有攻擊員警、竊盜等前科，出監後依然再涉刑案，且這並非他第一次醫療暴力案件，屏東醫院院長王森稔表示，強烈譴責任何形式醫療暴力，「對於此類暴力行為，將依法追訴到底」。

賴男九日上午疑因喝酒後無力，被救護車送至屏東醫院治療，十日早上狀況穩定，院方安排出院，但他疑似想「續住」，遭拒絕後，在急診室情緒失控，對護理師丟擲東西，推倒血壓機。警方到場後，仍持拐杖丟向護理師，造成護理師多處受傷。

屏東地檢署複訊認為，賴男居無定所，且有多次通緝紀錄，認定有逃亡、反覆實施犯罪之虞，聲請羈押；地院昨裁准收押。