獨攀劍龍稜迷路 拋「瀑布」關鍵字 警消鎖定區位找到人獲救

陳姓男子今天獨自前往新北市瑞芳山區劍龍稜爬山，下山時迷路，還好手機有訊號，打119求援，告知消防人員在「瀑布」附近，消防人員從小鬼瀑布往老鬼瀑布方向搜尋，傍晚時找到他，引導下山脫險。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心下午3時，接獲53歲陳男報案，指他上午10時許從南雅峰出發，往劍龍稜方向登山，途中因手機斷訊，最後迷路。他的背包中還有水、食物和衣物，但無法找到路下山，在附近的瀑布等候救援。

消防局派遣九份、瑞芳分隊共4車13人前往現場，並瑞芳警分局共組搜救小隊上山救援。依照陳男描述的環境，研判他受困在小鬼及老鬼瀑布附近。

消防人員下午5時許找到陳男，身體無大礙，可行走，約1個小時後帶領他下山，確認無傷勢，不用送醫，讓他自行返家。