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獨攀劍龍稜迷路 拋「瀑布」關鍵字 警消鎖定區位找到人獲救
陳姓男子今天獨自前往新北市瑞芳山區劍龍稜爬山，下山時迷路，還好手機有訊號，打119求援，告知消防人員在「瀑布」附近，消防人員從小鬼瀑布往老鬼瀑布方向搜尋，傍晚時找到他，引導下山脫險。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心下午3時，接獲53歲陳男報案，指他上午10時許從南雅峰出發，往劍龍稜方向登山，途中因手機斷訊，最後迷路。他的背包中還有水、食物和衣物，但無法找到路下山，在附近的瀑布等候救援。
消防局派遣九份、瑞芳分隊共4車13人前往現場，並瑞芳警分局共組搜救小隊上山救援。依照陳男描述的環境，研判他受困在小鬼及老鬼瀑布附近。
消防人員下午5時許找到陳男，身體無大礙，可行走，約1個小時後帶領他下山，確認無傷勢，不用送醫，讓他自行返家。
新北市消防局第6大隊長羅億田提醒民眾，避免獨自登山，並應先了解登山路線，先下載航跡離線地圖，假設遇到危險或身體不適，才能有同伴在第一時間求救或作緊急處置。登山迷路時，一定要先保持冷靜，撥打119或112求救，並在原地等待救援，以利搜救人員前往定位點搜救，切勿慌張亂闖，減少體力消耗及意外發生。
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