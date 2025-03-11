聽新聞
0:00 / 0:00

獨攀劍龍稜迷路 拋「瀑布」關鍵字 警消鎖定區位找到人獲救

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

陳姓男子今天獨自前往新北市瑞芳山區劍龍稜爬山，下山時迷路，還好手機有訊號，打119求援，告知消防人員在「瀑布」附近，消防人員從小鬼瀑布往老鬼瀑布方向搜尋，傍晚時找到他，引導下山脫險。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心下午3時，接獲53歲陳男報案，指他上午10時許從南雅峰出發，往劍龍稜方向登山，途中因手機斷訊，最後迷路。他的背包中還有水、食物和衣物，但無法找到路下山，在附近的瀑布等候救援。

消防局派遣九份、瑞芳分隊共4車13人前往現場，並瑞芳警分局共組搜救小隊上山救援。依照陳男描述的環境，研判他受困在小鬼及老鬼瀑布附近。

消防人員下午5時許找到陳男，身體無大礙，可行走，約1個小時後帶領他下山，確認無傷勢，不用送醫，讓他自行返家。

新北市消防局第6大隊長羅億田提醒民眾，避免獨自登山，並應先了解登山路線，先下載航跡離線地圖，假設遇到危險或身體不適，才能有同伴在第一時間求救或作緊急處置。登山迷路時，一定要先保持冷靜，撥打119或112求救，並在原地等待救援，以利搜救人員前往定位點搜救，切勿慌張亂闖，減少體力消耗及意外發生。

陳姓男子今天獨自登山時迷路打119求援，告知在「瀑布」附近。消防人員從小鬼瀑布往老鬼瀑布方向搜尋，傍晚時找到他，引導下山脫險。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子今天獨自登山時迷路打119求援，告知在「瀑布」附近。消防人員從小鬼瀑布往老鬼瀑布方向搜尋，傍晚時找到他，引導下山脫險。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子今天獨自登山時迷路打119求援，告知在「瀑布」附近。消防人員從小鬼瀑布往老鬼瀑布方向搜尋，傍晚時找到他，引導下山脫險。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子今天獨自登山時迷路打119求援，告知在「瀑布」附近。消防人員從小鬼瀑布往老鬼瀑布方向搜尋，傍晚時找到他，引導下山脫險。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子今天獨自登山時迷路打119求援，告知在「瀑布」附近。消防人員從小鬼瀑布往老鬼瀑布方向搜尋，傍晚時找到他，引導下山脫險。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子今天獨自登山時迷路打119求援，告知在「瀑布」附近。消防人員從小鬼瀑布往老鬼瀑布方向搜尋，傍晚時找到他，引導下山脫險。記者邱瑞杰／翻攝

消防人員 瑞芳

延伸閱讀

打撈男浮屍意外撈起紅褲女浮屍 已飄一周40公里遠

新北中興橋下驚見紅褲女浮屍 疑尚有1男浮屍消防搜救中

影／新光三越氣爆空拍機曾搜尋 中市消防獲贈2部有熱顯及投擲功能

南市消防局與嘉南藥理大學團隊攜手 啟動消防職安元年

相關新聞

影／高雄公車暴衝追撞多車…毫無煞車輾過2騎士 1女失去生命跡象

高雄市路竹區中山與保民路口今天下午5時許發生公車追撞自小客車，還當場再輾過2名外籍女騎士，其中一人失去生命跡象送醫急救，...

嘉義男自撞送醫 車翻北興陸橋四腳朝天

今天晚上有輛自小客車行經嘉義市北興陸橋時不明原因自撞翻車，警方、消防人員接獲報案趕到現場，男駕駛已自行脫困，警方調查男駕...

獨攀劍龍稜迷路 拋「瀑布」關鍵字 警消鎖定區位找到人獲救

陳姓男子今天獨自前往新北市瑞芳山區劍龍稜爬山，下山時迷路，還好手機有訊號，打119求援，告知消防人員在「瀑布」附近，消防...

醫大生遭洗車工酒駕撞死 檢發還遺體…父母痛哭「來帶你回家了」

陳姓醫大生在8日遭吳姓洗車工在台中市西屯區開車酒駕撞死，檢方為釐清死因，排定電腦斷層掃描，但陳生父母希望兒子能在北部辦理...

台中太平廍子溪畔火警發現男焦屍 警方調查死因中

台中市太平區環太東路和大源三十二街的廍子溪畔草叢發生火災，警方和消防局接獲報案後迅速趕往，滅火後，發現一具男性焦屍，目前...

急診想續住被拒…朝護理師丟拐杖 街友收押

護理人力不足，急診壅塞已成日常困境，急診室暴力事件頻傳更讓問題雪上加霜，四十六歲賴姓男子疑不滿衛福部屏東醫院急診醫師醫療...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。