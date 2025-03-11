花蓮廢棄木材行晚間突起火 燃燒面積300坪…珍貴檜木付之一炬
花蓮市廢棄木材行今晚發生火警，火焰一度照亮夜空，消防局第一大隊出動滅火，燃燒面積約有300坪，好在沒有人員傷亡。吳姓屋主說，早年是切割木材行，現在租給別人做木藝品、當作倉庫使用，不知道為什麼會起火。
消防局第一大隊長林武正表示，今天晚上8時14分接獲報案，現場目前是廢棄的工廠，只有部分使用中，存放的東西是聚寶盆，現場還有兩輛自小客車，火勢一發不可收拾，派遣各式消防車輛18輛，警義消58名，立刻控制火勢，沒有造成延燒。
火場面積約有300坪，詳細的起火原因還要由火調科調查釐清，目前沒有人員傷亡；至於現場有爆炸聲響，研判是電線當時處於通電狀況，可能電線短路造成。
國興里長俞慧君說，早期是一間木材行，因為木材漸漸落沒，之後大概停業近20年，目前裡面有舊木材，火勢一度很大，據了解，裡面有住人，長輩離世後，似乎是住一對兄弟，差不多近20年。沒想到今天突然起火 裡頭放置的木材除了漂流木，也有比較粗且值錢的檜木等。
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