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老套招數仍上鉤 把美籍網友當真愛差點被騙錢
彰化縣秀水鄉范姓女子日前從LINE結識一名自稱是美國人的男子，她以為得到真愛，這名男子佯稱在伊朗因戰爭受傷，如要來台她見面，必須向公司繳納8500元美金，她信以為真，日前前往金融機構匯款引起行員懷疑，通報員警到場，才未上當失財。
鹿港分局秀水分駐所警員巫書維，日前執行轄區巡邏勤務時，接獲通報某金融機構內有1名女子欲辦理跨海匯款，經詢問匯款用途時，她支支吾吾，疑似遭詐騙集團詐騙，巫書維獲報後趕往處理。
警方說，范女當時在櫃台前等，巫書維趨前了解，原來范女日前在LINE內認識1名美國男性友人，對方自稱在伊朗工作，因戰爭受傷，工作合約尚有月餘，如要離職，需向公司繳納美金8500元，方可終止合約，前往台灣與她相會。
巫書維在聽完范女陳述後，直覺正是典型的假交友真詐騙手法，除耐心勸說外，便撥打165反詐騙專線求證，最後范女才恍然大悟，驚覺差點被愛情沖昏了頭，郵局存簿內6萬2345元差點保不住，立即刪除與對方的聯絡方式。
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