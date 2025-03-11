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台中又見球棒隊…欠150萬當街砸爛車痛毆 殺人未遂送辦
台中市南屯區今上午有民眾目睹球棒砸車糾紛，警方查曾姓、郭姓工人與吳姓友人一共借了150萬元給姚姓被害人，自稱對方消極不還錢，今冤家路窄偶遇就失控打人，曾持球棒狠砸車、郭也出腳猛踹車窗，脫序行徑全被民眾錄下，警詢後將依殺人未遂等罪嫌將2人送辦。
台中第四分局黎民派出所今上午11點多獲報，南屯區向上路有糾紛，警員趕赴現場時發現有1輛白色賓士車、1輛黑色INFINITI轎車併排在路邊，現場3人吵的不可開交，其中黑色轎車擋風玻璃、車窗都被砸到蜘蛛網狀碎裂。
警方查，曾姓（38歲）、郭姓（32歲）男子表示和吳姓友人一共借款150萬元給姚姓男子，但不滿姚男還款期限到了卻避不見面，多次聯繫都沒下落。
曾、郭今天上午休假開車出門，再向上路碰到欠錢的姚男，2人衝動下竟由曾男持球棒朝姚的黑色小客車猛砸一頓，郭也整個人跳上車，朝擋風玻璃用力踹了好幾下，離譜行徑全被路過民眾錄下PO網。
警方到場時，曾、郭也解釋有一再跟姚男表示「要好好說」請他還錢，但對方就躲起來消極不面對，今遇到才衝動打人，由於2人揮棒、出腳時，也打到姚男頭部及身體多處挫傷。警方詢後依殺人未遂、毀損等罪嫌將2人移送台中地檢署偵辦。
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