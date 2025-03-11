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影／高雄公車暴衝追撞多車…毫無煞車輾過2騎士 1女失去生命跡象

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市路竹區中山與保民路口今天下午5時許發生公車追撞自小客車，還當場再輾過2名外籍女騎士，其中一人失去生命跡象送醫急救，而肇事的公車駕駛鍾姓男子闖禍後竟還搞不清楚狀況，疑似突然恍神才會連撞多輛汽機車，目前已遭警方帶回將釐清事發原因。

據了解，57歲鍾姓男子今天下午駕駛公車行經路竹區省道台1線中山路往路竹市區方向剛過台鋼科大，便突然暴衝追撞前方白色休旅車，沒想到他追撞前車後，竟然還沒立即煞車，而是繼續推撞，讓前方2名騎乘電動自行車的女騎士根本來不及閃避，直接被撞倒。

2名女騎士分別為越南籍及印尼籍都是在岡山工業區上班的女工，才剛下班準備返回住處，就在半路上遇到後方衝來的公車輾過，其中印尼籍女騎士倒地後直接被公車從胸部輾過，還卡在公車底盤，被救出時已經沒有呼吸心跳，緊急被送往岡山秀傳醫院急救。

肇事的鍾姓男子事發後還不知道自己輾到人，警消原以為他是身體出狀況暈厥才會駕駛失控暴衝輾到人，但經詢問卻發現他並無異樣，疑似當下恍神才會追撞前車再輾到騎士，目前警方已將他帶回進一步釐清肇事原因。

高雄市公車行經路竹中山路與保民路口突暴衝追撞自小客車還輾過騎士。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄市公車行經路竹中山路與保民路口突暴衝追撞自小客車還輾過騎士。記者巫鴻瑋／翻攝

公車 岡山 車禍 電動自行車

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