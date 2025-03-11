聽新聞
0:00 / 0:00
影／高雄公車暴衝追撞多車…毫無煞車輾過2騎士 1女失去生命跡象
高雄市路竹區中山與保民路口今天下午5時許發生公車追撞自小客車，還當場再輾過2名外籍女騎士，其中一人失去生命跡象送醫急救，而肇事的公車駕駛鍾姓男子闖禍後竟還搞不清楚狀況，疑似突然恍神才會連撞多輛汽機車，目前已遭警方帶回將釐清事發原因。
據了解，57歲鍾姓男子今天下午駕駛公車行經路竹區省道台1線中山路往路竹市區方向剛過台鋼科大，便突然暴衝追撞前方白色休旅車，沒想到他追撞前車後，竟然還沒立即煞車，而是繼續推撞，讓前方2名騎乘電動自行車的女騎士根本來不及閃避，直接被撞倒。
2名女騎士分別為越南籍及印尼籍都是在岡山工業區上班的女工，才剛下班準備返回住處，就在半路上遇到後方衝來的公車輾過，其中印尼籍女騎士倒地後直接被公車從胸部輾過，還卡在公車底盤，被救出時已經沒有呼吸心跳，緊急被送往岡山秀傳醫院急救。
肇事的鍾姓男子事發後還不知道自己輾到人，警消原以為他是身體出狀況暈厥才會駕駛失控暴衝輾到人，但經詢問卻發現他並無異樣，疑似當下恍神才會追撞前車再輾到騎士，目前警方已將他帶回進一步釐清肇事原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言