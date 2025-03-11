影／高雄公車暴衝追撞多車…毫無煞車輾過2騎士 1女失去生命跡象

高雄市路竹區中山與保民路口今天下午5時許發生公車追撞自小客車，還當場再輾過2名外籍女騎士，其中一人失去生命跡象送醫急救，而肇事的公車駕駛鍾姓男子闖禍後竟還搞不清楚狀況，疑似突然恍神才會連撞多輛汽機車，目前已遭警方帶回將釐清事發原因。

據了解，57歲鍾姓男子今天下午駕駛公車行經路竹區省道台1線中山路往路竹市區方向剛過台鋼科大，便突然暴衝追撞前方白色休旅車，沒想到他追撞前車後，竟然還沒立即煞車，而是繼續推撞，讓前方2名騎乘電動自行車的女騎士根本來不及閃避，直接被撞倒。

2名女騎士分別為越南籍及印尼籍都是在岡山工業區上班的女工，才剛下班準備返回住處，就在半路上遇到後方衝來的公車輾過，其中印尼籍女騎士倒地後直接被公車從胸部輾過，還卡在公車底盤，被救出時已經沒有呼吸心跳，緊急被送往岡山秀傳醫院急救。