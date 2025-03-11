醫大生遭洗車工酒駕撞死 檢發還遺體…父母痛哭「來帶你回家了」

陳姓醫大生在8日遭吳姓洗車工在台中市西屯區開車酒駕撞死，檢方為釐清死因，排定電腦斷層掃描，但陳生父母希望兒子能在北部辦理後事，檢方加速程序，今已確定死因為頭部內外出血等傷勢，導致創傷性休克致死，陳生父母今也在醫院接回遺體，痛哭失聲「來帶你回家了」。

檢方判定死因為顱骨外傷骨折、顱內出血、頸部骨折、腹腔出血致創傷性休克身亡。

陳生父母今天接領遺體時，痛哭失聲「爸爸來帶你回家了」、「哥哥記得上車」、「我們回家了」、「不要在台中、我們回台北」等語，令人聞之鼻酸；陳生母親受訪時表示，迄今仍不覺得兒子已離開，需要時間消化傷痛，「兒子沒有離開，仍在我們心理」。

台中地檢署表示，此案是由檢察官8日相驗後，因遺體外觀難以判定確切死因，且此件屬適用國民法官法審理的矚目案件，為審慎認定死因，排在10日進行電腦斷層掃描（CT） ，委由國立台灣大學醫學院的「法醫影像中心」專業人員判讀，協助檢察官、法醫師探求確切死因，保全影像證據。

中檢表示，CT掃描、影像判讀、完成書面報告整體流程需要一定時間，需多餘7日時間，已盡力加速程序，讓家屬辦理後事，對於被害人家屬痛失至親之哀慟，深表理解、同感，必將克盡職責全力查明被害人死因、追究被告刑責。

檢警調查，苗栗縣吳姓男子（23歲）高中肄業，素行不良，曾涉鬥毆案件遭判刑，曾三度無照駕駛被抓，吳避風頭到台中市洗車場工作，8日凌晨3時許，酒後駕駛公司租賃的七人座廂型車，在西屯區撞死騎機車外送的陳姓醫大生（22歲），陳男父母認屍時痛哭失聲，痛批吳是「殺人凶手」，怨嘆「台灣酒駕奪命一再發生」。

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