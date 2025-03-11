污泥掩飾假車牌反遭警盯上 曳引車駕駛送辦

郭姓曳引車司機因交通違規扣點遭吊銷駕照、牌照，改懸掛其他車輛及網購偽造車牌方式持續行駛，並刻意以污泥塗抹假車牌意圖掩護，反被巡邏員警盯上，在苗栗三義遭攔查送辦。

苗栗縣警察局苗栗分局今天表示，三義分駐所員警昨天執行巡邏勤務時，巡經三義鄉苗51線西湖段，發現1輛曳引車號牌污穢，遂上前攔查，發現該車前號牌與車型廠牌明顯不符，再比對後車牌，同樣查無車籍資料，駕駛郭姓男子（35歲）也拿不出駕照。

警方調查，郭男駕照、原車牌照均遭監理單位吊銷，經進一步詢問，郭男坦承借用他車號牌及網路購買偽造車牌分別懸掛於車輛前後，並製造污穢加以掩飾，未料從桃園前往台中，在行經苗栗三義下交流道加油時，遭眼尖員警查獲。

苗栗分局表示，全案訊後依行使偽造特種文書罪嫌將郭男移送苗栗地檢署偵辦；並提醒民眾，偽變造車牌除依道路交通管理處罰條例規定開罰及扣繳牌照外，並涉犯刑法第212條、第216條使用、偽造特種文書罪嫌，切勿以身試法。