影／南投出現加油站大盜 一夜連闖2站偷走2.6萬

南投草屯中正、草屯派出所日前先後接獲加油站報案遭竊，稱站內辦公室或加油島的現金不翼而飛，2所員警組成專案小組展開調查，發現竊賊相當狡詐，刻意徒步設斷點，但警方仍追出可疑車輛，循線到雲林逮捕竊嫌，訊後依竊盜罪送辦。

草屯警分局指出，轄內中正路上2家加油站於上月24日凌晨，分別向中正、草屯派出所報案，稱加油站被小偷光顧，站內辦公室或加油島收銀機內現金遭竊，甚至連零錢盒都整個被拿走，2間加油站總計損失達2.6萬元。

中正、草屯派出所員警立刻展開調查，由於2間加油站僅相距3.8公里，發生時間僅差1小時，且根據站內監視器畫面確認是同一人所為，該名竊嫌在附近遊蕩假裝要借廁所，再趁員工不注意，擅自進入辦公室或加油島偷走現金後迅速逃離。

由於，該名男子犯案後徒步離開，刻意躲避警方查緝，但專案員警細心清查沿途監視器，抽絲剝繭比對影像，掌握其動向追出可疑車輛，發現雲林28歲郭姓男子是竊盜慣犯，在各地均有犯案，涉嫌重大，飛象過河南下雲林將他逮捕歸案。