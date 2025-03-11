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打撈男浮屍意外撈起紅褲女浮屍 已飄一周40公里遠
新北市三重前晚有民眾落水，消防人員連3天展開搜救，今天上午民眾在新北大橋下方大漢溪上發現1具浮屍，消防人員到場將浮屍打撈上岸，發現竟是4日在新店碧潭落水的70多歲婦人，婦人漂流1周40公里後才被發現，警方已連繫家屬前來指認。
據了解，8日晚間9時許高灘處保全人員在重新堤外道11K處巡邏時，發現岸邊有包包及鞋子，警方在包包內發現周男身分證件，隨即通報消防局搜救。消防人員前天起至今天連續3天在大漢溪上搜索。
今天上午11時左右有民眾在重翠大橋下往中興橋方向河面上發現1具浮屍，消防人員立即前往現場將浮屍打撈上岸，卻驚見該具浮屍是穿著咖啡色上衣、紅色褲子的婦人為女性，經調查發現婦人疑似4日通報在新店碧潭落水的70多歲婦人。
不可思議的是婦人遺體竟漂流1周流經40公里，才在大漢溪上被發現。警方初步排除外力介入，目前已通知婦人家人前來指認。消防人員則持續在大漢橋周圍附近搜索落水的周姓男子。
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