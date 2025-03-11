開小貨車撞2車逃逸 台中無照男最高吃2.7萬罰單

張姓男子昨天晚間駕駛小貨車，行經台中西區1處路口，撞上對向2輛車後棄車逃逸，警方今天將他拘提到案，他稱因無照駕駛才心虛離開現場，警方最高將開出新台幣2.7萬元的罰單。

台中市警局第一分局今天表示，警方10日晚間10時14分獲報，西區台灣大道二段與忠明南路口發生多車交通事故。

警方查出，1輛小貨車沿台灣大道內側直行車道，往太原路方向行駛，在路口時與對向停等號誌的2輛車輛發生碰撞，包括59歲楊女駕駛的小客車及1輛36歲黃男駕駛的營業小客車。

事故造成3輛車有多處毀損，小貨車駕駛肇事後徒步離開現場，楊女與黃男未受傷，2人經呼氣酒測未酒駕。警方今天下午1時40分，在清水區將肇逃的小貨車駕駛48歲張男拘提到案，他經呼氣酒測無酒精反應。

張男到案後供稱，他因無駕照心虛，才會先行離開現場。警方指出，張男涉肇事逃逸部分，將依道路交通管理處罰條例，處1000元以上、3000元以下罰鍰。

警方指出，張男為酒駕累犯並已註銷駕照，無照駕駛部分可處2萬4000元罰鍰。事故部分，將交由鑑定單位或法院釐清肇事責任。