驚悚畫面曝！汽車爆衝洗車場 洗車工跳閃不及遭撞

嘉義市昨天有輛自小客車加油後突然爆衝排隊洗車車陣，造成2人受傷送醫；今天驚悚畫面曝，66歲肇事老翁疑誤踩油門，從排隊車中間插入衝撞，洗車工一度想跳開仍閃避不及遭撞，從夾縫中跌跌撞撞逃出，畫面怵目驚心；詳細事故原警方持續調查中。

監視畫面中有2名洗車工正幫客人洗車，上方洗車工幫客人擦拭汽車，下方有輛白車在排隊等候，突然有輛藍色自小客車從畫面右方爆衝進來，先擦撞白車後再衝向前車，認真擦車的洗車工回頭愣住，在衝撞瞬間他似乎想跳起來閃躲，但還是被撞上，只看他雙腳雙手著地從夾縫中倒退嚕出來，同事趕快上前查看狀況，畫面中的他疑似受傷虛弱癱軟在同事身上。

嘉義市消防局表示，昨天上午8點25分接獲報案，新民路有處加油站發生車禍事故，即派遣湖內分隊救護人員趕往，現場有2名傷者，分別為48歲洗車男員工及一名自小客車35歲男駕駛，洗車員工意識清楚，表示右大腿擦傷疼痛，及右小腿腫脹變形，救護人員給予清洗傷口、包紮止血及利用抽吸式護木固定；另外一名傷者主要為右肩疼痛及右手有麻痺感，2人先後送往台中榮民總醫院嘉義分院進行診療。

警方調查，66歲男駕駛開車到新民路這處加油站，加完油後轉向一旁洗車場準備排隊洗車，突然衝撞前方排隊洗車的2輛自小客車肇禍，造成2名民眾受傷送醫。駕駛沒有喝酒，據其表示，汽車突然向前爆衝肇事，對於造成民眾受傷愧疚、自責。詳細肇事原因、責任警方持續調查中。

肇事藍色自小客車突然從車陣中插入衝撞，再向前撞上洗車工。圖／資料照片