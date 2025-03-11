影／把警察當壞人！婦遭騙百萬渾然不知 見車手被逮還求情

桃園市一名婦人誤信網路詐騙廣告，養老金已經被騙走上百萬元，家人發現後報警，婦人仍不信自己被騙，還想加碼百萬。警方為避免婦人反應過度，便衣尾隨跟監車手，待取款時隨即將其逮捕，結果婦人還在旁高喊不是詐騙，想要阻止警察，隨即被制止，全案移請偵辦。

桃園警分局中路派出所昨下午5時許接獲民眾報案，表示母親誤信網路上詐騙投資廣告，養老金已被騙上百萬元，但不管家人如何規勸總是堅信自己沒有被騙，藉由投資已經獲得豐厚利潤，還打算繼續加碼要再投資新台幣100萬元。

為避免被害人過度反應，便衣員警尾隨跟監，23歲王姓詐騙車手出面與被害人接洽後，兩人返回被害人家中準備交款簽約，員警與家屬進入屋內等候，待王男踏出房門毫無戒心，員警立即將其壓制在地，他拼命掙扎反抗。