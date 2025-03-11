慘了…民宿員工騎電動機車暴衝 把老闆千萬賓利豪車撞破洞

嘉義縣經營民宿的賴姓業者，擁有1輛造價千萬以上「移動豪宅」賓利名車，日前有名員工在民宿為電動機車輪胎打氣，不慎暴衝，機車煞車手把將賓利車蓋右側下方，撞個小洞，員工嚇壞，賴姓業者不忍苛責，送修至少數十萬元「噴飛」。

賴姓業者說，員工闖禍告訴他，他楞住，調監視器發現，員工在民宿為電動機車輪胎打氣，因未關閉機車電門，不慎造成暴衝，好巧不巧，機車煞車手把，將賓利車蓋右側下方碳纖維材質，撞個小洞，員工嚇得向他自首致歉，他不忍苛責送修。

李姓汽車修理業者說，賓士車前蓋破洞，一般保養廠無法修復，送原廠修復至少數十萬元，之前，台南發生交通事故，1輛賓利車下橋直行，另同方向日系車準備迴轉，2車碰撞，賓利車右前方鈑金凹陷毀損，大燈也被撞壞，維修費就要80萬元，千萬賓利名車挨撞，如同撞上1棟豪宅。