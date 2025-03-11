快訊

否認「1500小沈」是內帳 沈慶京律師：寫林志玲是我老婆難道她就是？

新竹市晴空匯火警百戶至今有家歸不得 豐邑：提1億重建代墊款

京華城案法院提解沈慶京 仍喊無罪遞「第5狀」聲請交保

聽新聞
0:00 / 0:00

慘了…民宿員工騎電動機車暴衝 把老闆千萬賓利豪車撞破洞

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣經營民宿的賴姓業者，擁有1輛造價千萬以上「移動豪宅」賓利名車，日前有名員工在民宿為電動機車輪胎打氣，不慎暴衝，機車煞車手把將賓利車蓋右側下方，撞個小洞，員工嚇壞，賴姓業者不忍苛責，送修至少數十萬元「噴飛」。

賴姓業者說，員工闖禍告訴他，他楞住，調監視器發現，員工在民宿為電動機車輪胎打氣，因未關閉機車電門，不慎造成暴衝，好巧不巧，機車煞車手把，將賓利車蓋右側下方碳纖維材質，撞個小洞，員工嚇得向他自首致歉，他不忍苛責送修。

李姓汽車修理業者說，賓士車前蓋破洞，一般保養廠無法修復，送原廠修復至少數十萬元，之前，台南發生交通事故，1輛賓利車下橋直行，另同方向日系車準備迴轉，2車碰撞，賓利車右前方鈑金凹陷毀損，大燈也被撞壞，維修費就要80萬元，千萬賓利名車挨撞，如同撞上1棟豪宅。

賓利轎車是發跡英國豪華房車和GT車的製造商，由沃爾特·歐文·賓特利（1888年－1971年）1919年7月在英格蘭創立的，現為福斯集團奧迪旗下的子公司。賓利創辦人早年以第1次世界大戰中製造供應皇家空軍飛機引擎而聞名。

嘉義縣經營民宿的賴姓業者，擁有「移動豪宅」賓利名車，日前有名員工在民宿為電動機車輪胎打氣，不慎暴衝，機車煞車手把將賓利車蓋右側下方，撞個小洞，員工嚇壞，賴姓業者不忍苛責。 記者魯永明／翻攝
嘉義縣經營民宿的賴姓業者，擁有「移動豪宅」賓利名車，日前有名員工在民宿為電動機車輪胎打氣，不慎暴衝，機車煞車手把將賓利車蓋右側下方，撞個小洞，員工嚇壞，賴姓業者不忍苛責。 記者魯永明／翻攝
嘉義縣經營民宿的賴姓業者，擁有「移動豪宅」賓利名車，日前有名員工在民宿為電動機車輪胎打氣，不慎暴衝，機車煞車手把將賓利車蓋右側下方，撞個小洞，員工嚇壞，賴姓業者不忍苛責。 記者魯永明／翻攝
嘉義縣經營民宿的賴姓業者，擁有「移動豪宅」賓利名車，日前有名員工在民宿為電動機車輪胎打氣，不慎暴衝，機車煞車手把將賓利車蓋右側下方，撞個小洞，員工嚇壞，賴姓業者不忍苛責。 記者魯永明／翻攝
嘉義縣經營民宿的賴姓業者，擁有「移動豪宅」賓利名車，日前有名員工在民宿為電動機車輪胎打氣，不慎暴衝，機車煞車手把將賓利車蓋右側下方，撞個小洞，員工嚇壞，賴姓業者不忍苛責。 記者魯永明／翻攝
嘉義縣經營民宿的賴姓業者，擁有「移動豪宅」賓利名車，日前有名員工在民宿為電動機車輪胎打氣，不慎暴衝，機車煞車手把將賓利車蓋右側下方，撞個小洞，員工嚇壞，賴姓業者不忍苛責。 記者魯永明／翻攝

民宿 電動機車

延伸閱讀

新北推公務機車電動化！里長嘆：充電難、路難行、維修更難

中橫公路二車疑對撞無人傷 警方到場排除恢復通行

轎車失控撞倒路樹2人腦震盪 網指中壢「這條路」轉彎常車禍

市場需求回溫...補助到位 電動機車2月銷售回升

相關新聞

驚悚畫面曝！汽車爆衝洗車場 洗車工跳閃不及遭撞

嘉義市昨天有輛自小客車加油後突然爆衝排隊洗車車陣，造成2人受傷送醫；今天驚悚畫面曝，66歲肇事老翁疑誤踩油門，從排隊車中...

租屋處縱火釀一死　男子著俏麗短裙自行報警遭訴

新北市新莊區一名曾姓男子，涉嫌於去年10月2日凌晨，在租屋處房內縱火，導致同樓層另名吳姓女租客送醫不治。不料體型健壯的曾...

冥冥之中 打撈男浮屍意外撈起紅褲女浮屍 已飄1周40公里遠

新北市三重前晚有民眾落水，消防人員連3天展開搜救，今天上午民眾在新北大橋下方大漢溪上發現1具浮屍，消防人員到場將浮屍打撈...

影／把警察當壞人！婦遭騙百萬渾然不知 見車手被逮還求情

桃園市一名婦人誤信網路詐騙廣告，養老金已經被騙走上百萬元，家人發現後報警，婦人仍不信自己被騙，還想加碼百萬。警方為避免婦...

行駛台61副駕駛座忽冒煙竄火光 六旬駕駛急停逃生

台61線南下彰化縣芳苑鄉路段，今下午發生火燒廂型車，年約60歲的駕駛人急忙停車逃生通報119，彰化縣消防局芳苑分隊趕到，...

慘了…民宿員工騎電動機車暴衝 把老闆千萬賓利豪車撞破洞

嘉義縣經營民宿的賴姓業者，擁有1輛造價千萬以上「移動豪宅」賓利名車，日前有名員工在民宿為電動機車輪胎打氣，不慎暴衝，機車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。