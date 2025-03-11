影／台南高齡事故逾5成 汽車撞斑馬線阿嬤…長者見畫面驚呼

台南市警方統計，2024年台南市全年度交通死亡事故計有151件，高齡者事故佔了5成以上，台南市警第五分局今天走進醫院，在候診區播放「高齡長者交通安全」宣導案例影片，現場長者看到轎車猛撞斑馬線上阿嬤影像，莫不驚呼連連。

台南市警第五分局與國立成功大學醫學院附設醫院為共同守護高齡長者「行」的安全，提高長者交通安全意識，減少用路的危險，今天在成大醫院候診區電視安排播放宣導影片；讓長者在等待看診時能獲得交通安全資訊，降低交通風險，確保人身安全。

第五分局分局長洪宏榮提醒，隨著年齡增長，長者的視力、聽力、腦力與反應速度和平衡感等身體機能可能會逐漸減弱，會影響長者在道路上的判斷力和應變能力；使得騎乘機車、自行車或開車時上路時，注意力、判斷力及反應能力衰退速度變慢。

洪宏榮表示，長者夜間外出應提高能見度，穿著亮色衣物，讓駕駛者能清楚看到，過馬路時遵守交通號誌，務必左右查看並走行人穿越道，提高警覺，不邊走邊看手機；年長者若感到視力、反應力下降或身體不適，切勿勉強開車，或請家人協助接送。

另長者騎乘機車要戴安全帽，即使是短距離也務必佩戴安全帽，確保頭部防護，遵守交通規則，避免危險駕駛；長者騎乘機車時，會增加交通事故風險，加上長者身體相對脆弱，一旦發生事故往往難以承受衝擊

分局今天也與立人派出所、市警局犯罪預防科、保安科、婦幼隊，以及社會局、消防局。在和順里舉辦社區治安座談會；主要針對社區總體經營提出建言，交通組長許双繻也播放長者事故照片和影片案例分享，提醒長者遇到有視線死角及內輪差的大車，務必要離遠一點，確保安全。

許双繻指出，去年林森路三段有一起死亡事故就是長者轉彎未依規定兩段式左轉，而且斜切變換車道沒有回頭確認有無來車，而與後方車輛發生碰撞發生憾事；呼籲長者行車要遵守交通標線標誌，轉彎要打方向燈、減速慢行，注意左右來車。