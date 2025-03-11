美女主動傳FB訊息「要按摩嗎」 男超商買點數所幸遭店員勸阻

28歲鄭姓男子昨天收到年輕美女頭像帳號「彤彤」主動傳臉書訊息，願意提供特殊按摩服務；鄭晚間前往超商，要依指示向店員購買3萬元遊戲點數，以驗證自己不是警察，經台南市警二分局員警到場詢問勸說，才得知遭到詐騙，差點成為冤大頭。

台南市28歲鄭姓男子昨天在臉書收到使用面容姣好、身材火辣美女照片，暱稱「彤彤」的女網友訊息，對方以「哥哥」稱呼鄭，標榜自己是本土正妹，詢問「需要按摩嗎」，有特殊服務內容包含推油、指壓、抓龍筋、龍筋保養等。

鄭姓男子好奇回問詳細服務內容、費用，對方表示100分鐘3000元，60分鐘2000元，而且告知其個人工作室的地點就在中西區康樂街，鄭一看，剛好就在他的附近；鄭心動跟對方互相加入LINE，昨天晚間立即表示要前往消費。

「彤彤」用LINE傳訊表示，現在做這種服務有風險，為了證明鄭不是警察釣魚，要求鄭先購買3萬元點數卡當保證金，所屬負責人才能核對身分，現身帶他上樓；點數只是形式上的保證，等交易完成就會全部退還，不會少鄭一毛錢。

昨天晚間10時許，鄭依照指示，到康樂街一間超商向店員表示要購買點數；店員懷疑鄭疑似遭到詐騙，通報轄區台南市警第二分局海安派出所，所長顏呈叡、警員林煒峻趕往，經詢問鄭要購買點數的原因，研判他是遭遇「假交友援交」詐騙手法。

員警說明，網路援交詐騙常先要求提供聯絡方式，再要求被害人到超商買遊戲點數，理由不外乎「保證金、見面費、驗證身分、防警察釣魚」，一旦回傳遊戲點數序號與密碼，不要說約會援交，就連女網友的影子都見不到。

鄭見自己差點成為詐騙冤大頭，對員警的耐心說明及時協助感激不已，表示往後會更加小心，避免成為遭詐騙的對象。