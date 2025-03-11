快訊

否認「1500小沈」是內帳 沈慶京律師：寫林志玲是我老婆難道她就是？

新竹市晴空匯火警百戶至今有家歸不得 豐邑：提1億重建代墊款

京華城案法院提解沈慶京 仍喊無罪遞「第5狀」聲請交保

聽新聞
0:00 / 0:00

美女主動傳FB訊息「要按摩嗎」 男超商買點數所幸遭店員勸阻

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

28歲鄭姓男子昨天收到年輕美女頭像帳號「彤彤」主動傳臉書訊息，願意提供特殊按摩服務；鄭晚間前往超商，要依指示向店員購買3萬元遊戲點數，以驗證自己不是警察，經台南市警二分局員警到場詢問勸說，才得知遭到詐騙，差點成為冤大頭。

台南市28歲鄭姓男子昨天在臉書收到使用面容姣好、身材火辣美女照片，暱稱「彤彤」的女網友訊息，對方以「哥哥」稱呼鄭，標榜自己是本土正妹，詢問「需要按摩嗎」，有特殊服務內容包含推油、指壓、抓龍筋、龍筋保養等。

鄭姓男子好奇回問詳細服務內容、費用，對方表示100分鐘3000元，60分鐘2000元，而且告知其個人工作室的地點就在中西區康樂街，鄭一看，剛好就在他的附近；鄭心動跟對方互相加入LINE，昨天晚間立即表示要前往消費。

「彤彤」用LINE傳訊表示，現在做這種服務有風險，為了證明鄭不是警察釣魚，要求鄭先購買3萬元點數卡當保證金，所屬負責人才能核對身分，現身帶他上樓；點數只是形式上的保證，等交易完成就會全部退還，不會少鄭一毛錢。

昨天晚間10時許，鄭依照指示，到康樂街一間超商向店員表示要購買點數；店員懷疑鄭疑似遭到詐騙，通報轄區台南市警第二分局海安派出所，所長顏呈叡、警員林煒峻趕往，經詢問鄭要購買點數的原因，研判他是遭遇「假交友援交」詐騙手法。

員警說明，網路援交詐騙常先要求提供聯絡方式，再要求被害人到超商買遊戲點數，理由不外乎「保證金、見面費、驗證身分、防警察釣魚」，一旦回傳遊戲點數序號與密碼，不要說約會援交，就連女網友的影子都見不到。

鄭見自己差點成為詐騙冤大頭，對員警的耐心說明及時協助感激不已，表示往後會更加小心，避免成為遭詐騙的對象。

分局長劉怡宗表示，網路交友只要要求「購買遊戲點數、繳交保證金、防警察釣魚」等，百分之百是詐騙；若談及賺錢機會、投資、信貸，也一定是詐騙，千萬不要輕易匯款或借款，有疑問可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案查詢。

28歲鄭姓男子昨天收到年輕美女頭像帳號「彤彤」主動傳臉書訊息，願意提供特殊按摩服務。記者袁志豪／翻攝
28歲鄭姓男子昨天收到年輕美女頭像帳號「彤彤」主動傳臉書訊息，願意提供特殊按摩服務。記者袁志豪／翻攝
28歲鄭姓男子昨天收到年輕美女頭像帳號「彤彤」主動傳臉書訊息，願意提供特殊按摩服務。記者袁志豪／翻攝
28歲鄭姓男子昨天收到年輕美女頭像帳號「彤彤」主動傳臉書訊息，願意提供特殊按摩服務。記者袁志豪／翻攝
28歲鄭姓男子昨天收到年輕美女頭像帳號「彤彤」主動傳臉書訊息，願意提供特殊按摩服務，但要依指示向店員購買3萬元遊戲點數。記者袁志豪／翻攝
28歲鄭姓男子昨天收到年輕美女頭像帳號「彤彤」主動傳臉書訊息，願意提供特殊按摩服務，但要依指示向店員購買3萬元遊戲點數。記者袁志豪／翻攝

援交 詐騙 警察

延伸閱讀

長者春遊防跌 中醫教按摩3穴位減輕「臀肌失憶症」

廣州女按摩肩頸後手麻無力 腦中風入ICU！醫提醒注意事項

清純美女LINE主動搭訕談援交 25歲男赴超商要買3萬點數

中醫：空品差鼻炎爆發 按摩3穴位有助改善

相關新聞

驚悚畫面曝！汽車爆衝洗車場 洗車工跳閃不及遭撞

嘉義市昨天有輛自小客車加油後突然爆衝排隊洗車車陣，造成2人受傷送醫；今天驚悚畫面曝，66歲肇事老翁疑誤踩油門，從排隊車中...

冥冥之中 打撈男浮屍意外撈起紅褲女浮屍 已飄1周40公里遠

新北市三重前晚有民眾落水，消防人員連3天展開搜救，今天上午民眾在新北大橋下方大漢溪上發現1具浮屍，消防人員到場將浮屍打撈...

影／把警察當壞人！婦遭騙百萬渾然不知 見車手被逮還求情

桃園市一名婦人誤信網路詐騙廣告，養老金已經被騙走上百萬元，家人發現後報警，婦人仍不信自己被騙，還想加碼百萬。警方為避免婦...

行駛台61副駕駛座忽冒煙竄火光 六旬駕駛急停逃生

台61線南下彰化縣芳苑鄉路段，今下午發生火燒廂型車，年約60歲的駕駛人急忙停車逃生通報119，彰化縣消防局芳苑分隊趕到，...

慘了…民宿員工騎電動機車暴衝 把老闆千萬賓利豪車撞破洞

嘉義縣經營民宿的賴姓業者，擁有1輛造價千萬以上「移動豪宅」賓利名車，日前有名員工在民宿為電動機車輪胎打氣，不慎暴衝，機車...

影／南市高齡事故逾5成 警拿汽車駕駛撞斑馬線上阿嬤案例提醒

台南市警方統計，2024年台南市全年度交通死亡事故計有151件，高齡者事故佔了5成以上，台南市警第五分局今天走進醫院，在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。