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北市中山北路3車事故 原來是小黃左切2公車煞不住追撞

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市中山北路今午發生3車追撞事故，一輛計程車變換車道，後方兩輛公車閃避不及接連追撞，所幸現場未釀人員傷亡，警方介入確認3車駕駛無酒駕，確切肇事責任待釐清。

警方初步調查，46歲陳男今午12時許駕駛計程車沿中山北路二段往南行駛，向左變換車道時，48歲呂男駕駛公車直行，車頭碰撞陳男車輛左側，53歲杜男同樣駕駛公車直行，也閃避不及追撞呂男車輛車尾。

事故未釀人員傷亡，2輛公車皆屬三重客運，車上乘客皆平安無事，3人酒測值為0，相關肇責待釐清，後續交由3人自行協調。

警方呼籲，行車變換車道或直行，應先確認該方向有無來車再切出，避免其它車輛急煞、閃避不及等情形，以維護自身及其他用路人行車安全。

3車追撞導致公車前擋風玻璃全碎。記者李隆揆／翻攝
3車追撞導致公車前擋風玻璃全碎。記者李隆揆／翻攝

公車 計程車 車禍

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